Togg askeri araç oldu! MSB'nin envanterine de girdi

Üretim kapasitesini her geçen gün artıran ve birçok devlet kurumunda tercih edilen yerli ve milli otomobil Togg, artık Türk askerine de hizmet verecek. MSB'ye ve Komutanlıklara Togg'ların teslimatı yapıldı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un T10X aracı, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) envanterine de girdi. Bakanların yanı sıra birçok kurumda makam ve hizmet aracı olarak kullanılan Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına tahsis edildi.

MAKAM ARACI OLDU

Togg T10X MSB'deki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığında önemli karargah görevlerinde bulunan ve "J başkanları" diye bilinen komutanlar tarafından makam aracı olarak kullanılacak.

Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.