Togg’a yerli rakip: Karea martta yollarda!

Türkiye otomotiv pazarında yeni bir sayfa açılıyor. Togg’un ardından yerli elektrikli araç tarafında bir hamle daha geldi. Uzun yıllardır otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren Karel Kalıp, bu kez kendi markasıyla sahneye çıkıyor. Şirket, Karea adıyla geliştirdiği elektrikli mikromobilite aracının ilk tanıtım görselini paylaştı.

YERLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ KAREA YOLLARA ÇIKIYOR

Üretim takvimi de netleşmiş durumda. Ocak ayında deneme üretimi tamamlanan Karea’nın mart ayında seri üretime geçmesi planlanıyor. Lansmanla birlikte araç resmen satışa sunulacak. Karea, alışılmış segmentlerin biraz dışında konumlanıyor. Yani mevcut bir sınıfın devamı olmak yerine, şehir hayatının ihtiyaçlarına odaklanan yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor. Kısa mesafe kullanım, pratiklik ve şehir içi manevra kabiliyeti bu aracın merkezinde.

UZUN SOLUKLU AR-GE SÜRECİ

Bu girişimin arkasında ciddi bir mühendislik süreci var. Karea, uzun soluklu bir Ar-Ge programının ürünü. Prototip testleri, dayanım analizleri ve mühendislik optimizasyonları tamamlanmış durumda. Karel Kalıp’ın üretim ve malzeme mühendisliğindeki tecrübesi, aracın hemen her noktasına yansımış. Gövde yapısından şasi mimarisine, batarya yerleşiminden üretim verimliliğine kadar tüm aşamalar titizlikle ele alınmış. Dijital tasarım simülasyonları ve seri üretime uygunluk testleriyle ürün olgunlaştırılmış.

Yani ortada sadece “yerli üretim” etiketi taşıyan bir araç değil; arkasında güçlü bir mühendislik altyapısı olan bir proje var. Aracı üreten Karel Kalıp, 1994 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor. Şirket, otomotiv alanında orta ve büyük boy plastik parça kalıplarında Türkiye’nin ilk üç, Avrupa’nın ise ilk beş büyük kalıp üreticisi arasında yer alıyor. Tampon ve torpido kalıplarında lider konumda olan firma, karmaşık plastik enjeksiyon ve SMC kompozit kalıplarında uzmanlaşmış durumda. Yıllardır birçok otomotiv markasına üretim yapan bir şirketin şimdi kendi markasıyla yola çıkması, sektör açısından dikkat çekici.