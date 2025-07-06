Togg'un zirve gururu! Dünya devi markaları geride bıraktı

Yerli ve milli otomobil Togg, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 17 bin 101 satış ve yüzde 20 pazar payıyla marka sıralamasına zirvenin sahibi oldu. En yakın rakibine yaklaşık 5 bin satış fark attı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ilişkin veriler açıklandı. Satışlar yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 607 bin 977 olurken, otomobil satışları, bu dönemde yüzde 5,4 artarak 488 bin 3'e çıktı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,3 yükselerek 119 bin 974'e yükseldi.

TAM ELEKTRİKLİ SATIŞLARI PATLADI

İlk 6 aylık dönemde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 138,4 artışla 84 bin 956'ya ulaştı . Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,1'den yüzde 27,4'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 12,4'ten yüzde 24'e yükselmiş oldu.

Yılın ilk yarısında, "tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 44,6'sının, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu gözlendi.

TOGG TARTIŞMASIZ LİDER

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk yarısında da pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın ilk 6 aylık döneminde 17 bin 101 satışla en yakın rakibine 4 bin 781 fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 20 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 13 bin 21 Togg T10X satışı gerçekleşmişti. İşte en çok satan tam elektrikli otomobiller:

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR (2025)

Togg 17 bin 101 Tesla 12 bin 320 BYD 10 bin 401 KIA 5 bin 539 MINI 5 bin 521

Not: Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, MINI Countryman, KIA EV3 ve BYD Atto 3 şeklinde gerçekleşti.

HAZİRAN LİDERİ TESLA

Diğer yandan, 25 bin 828 adetlik satışın gerçekleştiği haziran ayına bakıldığında ise tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 7 bin 235 satışla birinci, BYD 3 bin 361 satışla ikinci ve Togg 3 bin 98 satışla üçüncü oldu. Citroen 2 bin 469 satışla dördüncü sırada yer alırken, Peugeot 1174 satışla beşinci sırada yer buldu.