Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Togg'un zirve gururu! Dünya devi markaları geride bıraktı

Yerli ve milli otomobil Togg, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 17 bin 101 satış ve yüzde 20 pazar payıyla marka sıralamasına zirvenin sahibi oldu. En yakın rakibine yaklaşık 5 bin satış fark attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Togg'un zirve gururu! Dünya devi markaları geride bıraktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 11:43

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ilişkin veriler açıklandı. Satışlar yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 607 bin 977 olurken, , bu dönemde yüzde 5,4 artarak 488 bin 3'e çıktı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,3 yükselerek 119 bin 974'e yükseldi.

Togg'un zirve gururu! Dünya devi markaları geride bıraktı

TAM ELEKTRİKLİ SATIŞLARI PATLADI

İlk 6 aylık dönemde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 138,4 artışla 84 bin 956'ya ulaştı . Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,1'den yüzde 27,4'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 12,4'ten yüzde 24'e yükselmiş oldu.
Yılın ilk yarısında, "tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 44,6'sının, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu gözlendi.

Togg'un zirve gururu! Dünya devi markaları geride bıraktı

TOGG TARTIŞMASIZ LİDER

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, markaları arasında yükselişi devam eden , yılın ilk yarısında da pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın ilk 6 aylık döneminde 17 bin 101 satışla en yakın rakibine 4 bin 781 fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 20 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 13 bin 21 satışı gerçekleşmişti. İşte en çok satan tam elektrikli otomobiller:

Togg'un zirve gururu! Dünya devi markaları geride bıraktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mercedes talebe yetişemiyor! Elektrikli model için ek vardiya planı

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR (2025)

  1. Togg 17 bin 101
  2. Tesla 12 bin 320
  3. BYD 10 bin 401
  4. KIA 5 bin 539
  5. MINI 5 bin 521

Not: Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Model Y, MINI Countryman, KIA EV3 ve Atto 3 şeklinde gerçekleşti.

Togg'un zirve gururu! Dünya devi markaları geride bıraktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rekor kıran satış sonrası Tesla'dan Türkiye mesajı

HAZİRAN LİDERİ TESLA

Diğer yandan, 25 bin 828 adetlik satışın gerçekleştiği haziran ayına bakıldığında ise tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 7 bin 235 satışla birinci, BYD 3 bin 361 satışla ikinci ve Togg 3 bin 98 satışla üçüncü oldu. Citroen 2 bin 469 satışla dördüncü sırada yer alırken, Peugeot 1174 satışla beşinci sırada yer buldu.

ETİKETLER
#togg
#togg
#byd
#elektrikli otomobil
#tesla
#elektrikli araç
#hibrit araç
#otomobil satışları
#togg t10x
#Otomobil Satışı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.