Toyota’nın tamamen elektrikli modeli bZ4X, yenilenen versiyonuyla bu kez menzil performansıyla gündemde. Satış tarafında özellikle ABD pazarında iyi bir çıkış yakalayan model, Tesla Model Y ve Model 3’ün ardından yılın en çok satan üçüncü elektrikli otomobili olmayı başarmış durumda.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Toyota bZ4X gerçek yolda resmi menzilini aştı Toyota'nın yenilenen elektrikli modeli bZ4X, yapılan gerçek yol testlerinde resmi menzilini aşarak dikkat çekti. Edmunds tarafından yapılan testte 2026 Toyota bZ4X, resmi EPA verisi olan 505 km'yi aşarak 532 km yol kat etti. Test, günlük kullanıma yakın koşullarda, yüzde 60 şehir içi ve yüzde 40 otoyol sürüşüyle gerçekleştirildi. Gerçek kullanımda bZ4X'in enerji tüketimi 100 kilometrede 14.48 kWh olarak ölçüldü. Model, 73 kWh kapasiteli batarya ve önden çekişli (204 beygir, 569 km WLTP menzil) veya dört tekerlekten çekişli (218 beygir, 468 km WLTP menzil) seçenekleriyle sunuluyor. bZ4X, ABD pazarında Tesla Model Y ve Model 3'ün ardından en çok satan üçüncü elektrikli otomobil oldu.

Asıl dikkat çeken nokta ise Edmunds tarafından yapılan gerçek yol testi oldu. 2026 Toyota bZ4X, resmi EPA verisi olan 505 km menzili aşarak 532 km yol kat etti. Yani araç, kâğıt üzerinde açıklanan değerin 27 km üzerine çıktı.

GERÇEK KULLANIMDA DAHA VERİMLİ ÇIKTI

Test, günlük kullanıma yakın koşullarda gerçekleştirildi. Sürüşün yüzde 60’ı şehir içinde, yüzde 40’ı ise otoyolda yapıldı. Ortalama hız 64 km/s olarak kaydedilirken, klima da 22 dereceye sabitlendi. Bu şartlarda bZ4X’in enerji tüketimi 100 kilometrede 14.48 kWh olarak ölçüldü. Bu da resmi EPA verilerine göre yüzde 11.4 daha verimli bir sonuç anlamına geliyor. Açıkçası bu değer, elektrikli SUV sınıfı için oldukça dikkat çekici. Toyota bZ4X, elde ettiği bu sonuçla Honda Prologue, Volkswagen ID.4 ve Nissan Ariya gibi rakiplerini de geride bırakmış oldu.

73 KWH BATARYA VE İKİ FARKLI ÇEKİŞ SEÇENEĞİ

Yenilenen bZ4X, 73 kWh kapasiteli bataryayla geliyor. Modelin önden çekişli versiyonu 204 beygir güç ve 569 km WLTP menzil sunuyor. Dört tekerlekten çekişli seçenekte ise güç 218 beygire çıkarken, WLTP menzili 468 km olarak açıklanıyor.