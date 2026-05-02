Toyota bZ4X gerçek yolda resmi menzilini aştı

Toyota’nın tamamen elektrikli modeli bZ4X, yenilenen versiyonuyla bu kez menzil performansıyla gündemde. Satış tarafında özellikle ABD pazarında iyi bir çıkış yakalayan model, Tesla Model Y ve Model 3’ün ardından yılın en çok satan üçüncü elektrikli otomobili olmayı başarmış durumda.
Asıl dikkat çeken nokta ise Edmunds tarafından yapılan gerçek yol testi oldu. 2026 Toyota bZ4X, resmi EPA verisi olan 505 km menzili aşarak 532 km yol kat etti. Yani araç, kâğıt üzerinde açıklanan değerin 27 km üzerine çıktı.
Test, günlük kullanıma yakın koşullarda gerçekleştirildi. Sürüşün yüzde 60’ı şehir içinde, yüzde 40’ı ise otoyolda yapıldı. Ortalama hız 64 km/s olarak kaydedilirken, klima da 22 dereceye sabitlendi. Bu şartlarda bZ4X’in enerji tüketimi 100 kilometrede 14.48 kWh olarak ölçüldü. Bu da resmi EPA verilerine göre yüzde 11.4 daha verimli bir sonuç anlamına geliyor. Açıkçası bu değer, elektrikli SUV sınıfı için oldukça dikkat çekici. Toyota bZ4X, elde ettiği bu sonuçla Honda Prologue, Volkswagen ID.4 ve Nissan Ariya gibi rakiplerini de geride bırakmış oldu.
Yenilenen bZ4X, 73 kWh kapasiteli bataryayla geliyor. Modelin önden çekişli versiyonu 204 beygir güç ve 569 km WLTP menzil sunuyor. Dört tekerlekten çekişli seçenekte ise güç 218 beygire çıkarken, WLTP menzili 468 km olarak açıklanıyor.