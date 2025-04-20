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 | Suat Vilgen

Toyota hibrit SUV modeli ile menzil rekoru kırdı! Tek depo ile inanılmaz mesafe

Toyota, Grand Highlander Hybrid modeliyle hibrit SUV sınıfında inanılmaz bir menzil rekoruna imza attı. Tek depo yakıtla 997 kilometre yol alabilen araç, sınıfında zirveye yerleşti.

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Toyota hibrit SUV modeli ile menzil rekoru kırdı! Tek depo ile inanılmaz mesafe
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 09:25

Otomobil piyasasındaki hibrit SUV seçenekleri giderek çoğalırken, bu araçlar arasında üç sıralı oturma düzenine sahip olanlar sınırlı sayıda. Üstelik bu sınıfa giren modellerin bir Japon üretici imzası taşıması, güvenilirlik ve yüksek üretim kalitesi açısından önemli bir tercih sebebi oluyor. Bu da özellikle çocuklu aileler için günlük kullanımda fark yaratan detaylardan biri. Ancak bir SUV’u diğerlerinden ayıran bir başka önemli kriter daha var: Tek depo yakıtla kat edebileceği mesafe.

Toyota hibrit SUV modeli ile menzil rekoru kırdı! Tek depo ile inanılmaz mesafe

SINIFININ ZİRVESİNDE

Uzun yol yapanlar, eyaletler arası seyahate çıkanlar veya yakıt istasyonlarıyla haşır neşir olmak istemeyen kullanıcılar için bu menzil verisi oldukça kritik. Tam da bu noktada, Japon otomotiv devi Toyota’dan gelen bir model, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Toyota’nın üç sıralı oturma düzenine sahip hibrit SUV modeli Grand Highlander Hybrid, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) verilerine göre tek depo yakıtla 996 kilometre yol katedebiliyor. Bu etkileyici menzil, aracın önden çekişli ve giriş seviyesi donanımlı versiyonunda sağlanıyor. 65 litrelik (17,2 galon) yakıt deposuyla birleşen bu verimlilik, Grand Highlander Hybrid’i sınıfında zirveye taşıyor.

Toyota hibrit SUV modeli ile menzil rekoru kırdı! Tek depo ile inanılmaz mesafe

ŞEHİR İÇİNDE BİLE AZ YAKIYOR

Top Speed'de yar alan haberde aktarılan verilere göre; aracın yakıt tüketim verileri de oldukça etkileyici: Şehir içinde 6,5 litre, otoyolda 6,4 litre ve ortalamada yine 6,4 litre/100 km değerlerine ulaşabiliyor. Eğer dört tekerlekten çekişli versiyon tercih edilirse, menzil yaklaşık 957 kilometreye düşerken, ortalama tüketim 7,3 litre/100 km seviyelerine çıkıyor.

Modelin Limited ve Platinum gibi üst donanım seviyeleri ise yalnızca otoyol verilerinde ufak farklılıklar gösteriyor. Toyota’nın hesaplamalarına göre, bu hibrit model beş yıllık süreçte yakıt maliyetinden yaklaşık 2.000 dolar tasarruf sağlarken, tam depo dolumu ortalama 59 dolara mal oluyor. Yıllık yakıt harcaması ise 1.450 dolar civarında hesaplanıyor.

Toyota hibrit SUV modeli ile menzil rekoru kırdı! Tek depo ile inanılmaz mesafe
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HİBRİT OTOMOBİLE YATIRIM SÜRÜYOR

Toyota, hibritleşme stratejisinde agresif adımlar atan markaların başında geliyor. Camry ve Sienna gibi modellerde bu dönüşümü görmüş, satış rakamlarında ciddi artışlar yakalamıştı. Grand Highlander Hybrid ise bu vizyonun SUV cephesindeki güçlü temsilcisi konumunda.

Toyota hibrit SUV modeli ile menzil rekoru kırdı! Tek depo ile inanılmaz mesafe

6,1 SANİYEDE 0'DAN 100'E

Elbette performanstan vazgeçmek istemeyenler için bir başka alternatif daha var: Hybrid Max versiyonu. 2,4 litrelik turboşarjlı dört silindirli motorla donatılan bu versiyon, 747 kilometrelik menzil sunuyor. Ancak bu konfigürasyon, daha çok 362 beygir gücü ve 460 Nm tork gibi performans odaklı değerleriyle öne çıkıyor. Bu versiyonun 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi yalnızca 6,1 saniye.

Toyota hibrit SUV modeli ile menzil rekoru kırdı! Tek depo ile inanılmaz mesafe

KARAVAN ÇEKMEK İÇİN İDEAL

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Her iki hibrit varyasyon da 1.588 kilogram çekme kapasitesine sahipken, turboşarjlı versiyon bu kapasiteyi 2.268 kilograma çıkarabiliyor. Bu da Grand Highlander'ı hem şehir içi kullanımlarda hem de kamp ve karavan gibi faaliyetlerde oldukça cazip kılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

HİBRİT ARABA NEDİR?
Hibrit otomobiller, içten yanmalı bir motor ve elektrik motoruyla çalışır. Geleneksel otomobillere kıyasla daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan daha çevre dostu araçlardır
ETİKETLER
#toyota
#suv
#hibrit araç
#hibrit SUV
#Otomobil
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