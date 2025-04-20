Toyota hibrit SUV modeli ile menzil rekoru kırdı! Tek depo ile inanılmaz mesafe

Otomobil piyasasındaki hibrit SUV seçenekleri giderek çoğalırken, bu araçlar arasında üç sıralı oturma düzenine sahip olanlar sınırlı sayıda. Üstelik bu sınıfa giren modellerin bir Japon üretici imzası taşıması, güvenilirlik ve yüksek üretim kalitesi açısından önemli bir tercih sebebi oluyor. Bu da özellikle çocuklu aileler için günlük kullanımda fark yaratan detaylardan biri. Ancak bir SUV’u diğerlerinden ayıran bir başka önemli kriter daha var: Tek depo yakıtla kat edebileceği mesafe.

SINIFININ ZİRVESİNDE

Uzun yol yapanlar, eyaletler arası seyahate çıkanlar veya yakıt istasyonlarıyla haşır neşir olmak istemeyen kullanıcılar için bu menzil verisi oldukça kritik. Tam da bu noktada, Japon otomotiv devi Toyota’dan gelen bir model, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Toyota’nın üç sıralı oturma düzenine sahip hibrit SUV modeli Grand Highlander Hybrid, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) verilerine göre tek depo yakıtla 996 kilometre yol katedebiliyor. Bu etkileyici menzil, aracın önden çekişli ve giriş seviyesi donanımlı versiyonunda sağlanıyor. 65 litrelik (17,2 galon) yakıt deposuyla birleşen bu verimlilik, Grand Highlander Hybrid’i sınıfında zirveye taşıyor.

ŞEHİR İÇİNDE BİLE AZ YAKIYOR

Top Speed'de yar alan haberde aktarılan verilere göre; aracın yakıt tüketim verileri de oldukça etkileyici: Şehir içinde 6,5 litre, otoyolda 6,4 litre ve ortalamada yine 6,4 litre/100 km değerlerine ulaşabiliyor. Eğer dört tekerlekten çekişli versiyon tercih edilirse, menzil yaklaşık 957 kilometreye düşerken, ortalama tüketim 7,3 litre/100 km seviyelerine çıkıyor.

Modelin Limited ve Platinum gibi üst donanım seviyeleri ise yalnızca otoyol verilerinde ufak farklılıklar gösteriyor. Toyota’nın hesaplamalarına göre, bu hibrit model beş yıllık süreçte yakıt maliyetinden yaklaşık 2.000 dolar tasarruf sağlarken, tam depo dolumu ortalama 59 dolara mal oluyor. Yıllık yakıt harcaması ise 1.450 dolar civarında hesaplanıyor.

HİBRİT OTOMOBİLE YATIRIM SÜRÜYOR

Toyota, hibritleşme stratejisinde agresif adımlar atan markaların başında geliyor. Camry ve Sienna gibi modellerde bu dönüşümü görmüş, satış rakamlarında ciddi artışlar yakalamıştı. Grand Highlander Hybrid ise bu vizyonun SUV cephesindeki güçlü temsilcisi konumunda.

6,1 SANİYEDE 0'DAN 100'E

Elbette performanstan vazgeçmek istemeyenler için bir başka alternatif daha var: Hybrid Max versiyonu. 2,4 litrelik turboşarjlı dört silindirli motorla donatılan bu versiyon, 747 kilometrelik menzil sunuyor. Ancak bu konfigürasyon, daha çok 362 beygir gücü ve 460 Nm tork gibi performans odaklı değerleriyle öne çıkıyor. Bu versiyonun 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi yalnızca 6,1 saniye.

KARAVAN ÇEKMEK İÇİN İDEAL

Her iki hibrit varyasyon da 1.588 kilogram çekme kapasitesine sahipken, turboşarjlı versiyon bu kapasiteyi 2.268 kilograma çıkarabiliyor. Bu da Grand Highlander'ı hem şehir içi kullanımlarda hem de kamp ve karavan gibi faaliyetlerde oldukça cazip kılıyor.