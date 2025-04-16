Hibrit araçlardaki pilin ortalama ömrü ne kadar? BMW, Toyota, Ford... Garanti sürelerine dikkat edin

Hibrit araçlar ekonomik avantajlarıyla gittikçe daha fazla talep görüyor. Ancak Toyota, BMW, Ford gibi birçok markanın üretimini artırdığı bu araçların ortalama pil ömrrü ve pil garanti süresine çok dikkat edilmeli. Peki hibrit araçlardaki pilin ortalama ömrü ne kadar? İşte detaylar...
Plug-in hibrit elektrikli araçlar (PHEV'ler), normal hibritler ile tamamen elektrikli araçlar (EV'ler) arasında bir orta yol sunar. Hem benzin hem de pil gücüyle çalışırlar, standart bir hibritten daha büyük piller kullanırlar ve motor devreye girmeden önce sınırlı bir şekilde yalnızca elektrikle sürüş sunarlar.
Birçok sürücü için bu, günlük işe gidiş gelişin bir damla yakıt kullanmadan yapılabileceği anlamına gelir. Ayrıca benzinle de çalışabildikleri için şarj istasyonunda durmaya veya menzil kaygısı çekmeye gerek kalmaz.
Ancak plug-in hibritler yakıt tasarrufu ve yalnızca elektrik esnekliğiyle gelirken, bir tane satın almayı düşünen sürücüler o büyük eski pilin gerçekten ne kadar dayandığını iyi hesap etmeli. Bir araç pilini değiştirmek pahalıdır , özellikle de kısmen EV olarak çalışmak üzere tasarlanmış modellerde.
Diğer yandan bu piller normal hibritlerdeki pillerden daha büyük ve daha sık şarj edildiğinden, daha fazla aşınma ve yıpranmayla karşı karşıya kalırlar. Bu pillerin ne kadar dayandığını anlamak sadece kilometreye bağlı değildir. Kullanım kalıplarına, pil kimyasına ve sistem ile sürücünün birlikte şarj ve deşarjı nasıl yönettiğine bağlıdır.
Top Speed'in habeine göre, çoğu plug-in hibrit pil, 8 ila 10 yıl veya 100.000 ila 150.000 mil arasında garanti kapsamındadır. Toyota, RAV4 Prime ve Prius Prime gibi plug-in modellerdeki piller de dahil olmak üzere tüm hibrit pillerinde 10 yıllık veya 150.000 millik garantiyle öne çıkıyor, BMW ve Ford , hibrit pillerinde 8 yıllık veya 100.000 millik garantiler sunuyor; bu, sektörde daha tipik bir durum. Bu garanti süreleri, minimum performans ölçütü olarak hizmet eder, ancak gerçek pil ömrü genellikle bundan çok daha uzun sürer. Çoğu durumda, tak-çalıştır hibrit piller, işlevsellikte minimum düşüşle on yıldan uzun süre dayanır. Piller, garanti süresi dolduktan kısa bir süre sonra düzenli olarak bozulursa, otomobil üreticilerinin sürekli olarak bozulan parçaları bu şekilde değiştirmek zorunda kalması çok pahalıya mal olur.
Pil sağlığını korumak için çoğu PHEV, pili tamamen şarj etmekten veya boşaltmaktan kaçınılmalıdır. Bu önlem, pilin içinde uzun vadeli bozulmaya katkıda bulunan kimyasal stresleri azaltmaya yardımcı olur. Şarj belirli bir eşiğin altına düştüğünde, sistem otomatik olarak hibrit moduna geçer. Hibrit moddayken, PHEV normal bir yakıt tasarruflu hibrit gibi davranacak ve benzin yakan motora yardımcı olmak için pilde yeterli suyu bırakacaktır.