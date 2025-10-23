Orhan Şen duyurdu! İstanbul için kritik uyarı: Yarın risk çok yüksek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan günlerce yapılan uyarıların ardından İstanbul güne gri bir havayla uyandı. Birçok kentte kış provası yaşanırken, Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarılar geldi. Megakent için şiddetli sağanak uyarıları yapıldı. Öte yandan uzman isim 28 Ekim Salı gününe de dikkat çekti.

YARINA DİKKAT: ÇOK ŞİDDETLİ GELİYOR

Yarına dikkat çeken Şen, "Cuma akşamı İstanbul'da şiddetli yağış var. Su baskınları yapabilir. Risk yüksek. Afete dönüştürmemek hem sizlerin hem yerel yönetimlerin elinde. Sıcaklık yüksek 24-25 C" ifadelerini kullandı.

BU 5 İL DİKKAT

Önümüzdeki hafta için uyarılarını"28 Ekim'de Marmara, Ege, Batı, Akdeniz'de şiddetli yağış su baskını dere taşkını yapar. İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Antalya dikkat. Cumhuriyet bayramı tatili için Ege ye gidecekler dikkat. Sıcaklık İstanbul 24, Bursa 30 C, 29 Ekim'de sıcaklıklar 8-9 derece düşecek." ifadelerini kullandı.