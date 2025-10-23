Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Yaşlı adamı katledip kaçtı! Polisler kırık far sayesinde enseledi

Kastamonu'da İbrahim Çakal'ın ölümüne ilişkin yapılan incelemede 230 saatlik kamera kayıtları incelendi. Çakal'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlenirken ölümüne neden olup olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

23.10.2025
23.10.2025
'da yol kenarından cesedi bulunan kişinin ölümüne ilişkin yapılan incelemede 230 saatlik kamera kayıtları titizlikle incelendi. Yapılan soruşturmada İbrahim Çakal'a ait olduğu belirlenen cesedin trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Çakal'ın ölümüne sebep olan sürücüyü arabasının kırık farı ele verdi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı adamı katledip kaçtı! Polisler kırık far sayesinde enseledi

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

19 Ekim'de İhsangazi-Araç kara yolu Kuşçular köyü mevkiinde vatandaşların ihbarı üzerine yol kenarında cesedi bulunan İbrahim Çakal'ın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

Yaşlı adamı katledip kaçtı! Polisler kırık far sayesinde enseledi

KIRIK FAR SAYESİNDE YAKALANDI

Olay yerinde kırık far parçalarını bulan polis ekipleri, kaza bölgesine 10 kilometre uzaklıktaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. 230 saatlik kamera kaydını titizlikle değerlendiren ekipler, 13 araç arasından şüpheli olan minibüsü tespit etti.

Yaşlı adamı katledip kaçtı! Polisler kırık far sayesinde enseledi

ARACINI TAMİR ETTİRDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Bartın'da aracını tamir ettirdiği belirlenen M.Ö.'nün kazaya karıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, Bartın'da yakalanarak Kastamonu'ya getirildi ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı adamı katledip kaçtı! Polisler kırık far sayesinde enseledi
ETİKETLER
#trafik kazası
#tutuklama
#cinayet
#kastamonu
#yakalama
#Kamera Kayıtları
#Yaşam
