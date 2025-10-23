İstanbul Valiliği tarafından turistik bölgelerde turistleri rahatsız eden ve "Hanutçuluk" olarak bilinen davranışları önlemek amacıyla yeni bir genelge yayınlandı.

Yayımlanan genelge ile turistlerin İstanbul'da huzur ve güven içinde vakit geçirebilmelerinin sağlanması için alınacak önlemler duyuruldu.

Genelgenin ardından vatandaşlar tarafından ise hanutçuluk nedir, hanutçu ne demek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

HANUTÇULUK NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan hanuttan türetilen hanutçuluk, özellikle truzim sektöründe oldukça yayın bir şekilde kullanılır. Hanutçuluk bir işletmeye müşteri yönlendiren kişilerin, bu yönlendirme karşılığında komisyon alması anlamına gelir.

Hanutçuluk genel olarak turistlerin alışveriş yapmaları için dükkana götüren veya davet eden kişiler için kullanılır. Turistlerin iradeleri dışında yönlendirilmesi, rahatsız edilmesi ve ticari baskıya maruz bırakılması gibi durumlardan dolayı turizm sektörünü olumsuz etkilemektedir.

HANUTÇU NE DEMEK?

Hanuçuluk yapan kişilere hanutçu adı verilmektedir.