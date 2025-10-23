Yapay zeka hevesi pişmanlığa döndü: İşletmeler kovduğu çalışanları geri istiyor

Yapay zeka teknolojileri eğitimden ticarete kadar birçok sektörde işleri devralmaya başladı. Ancak yapay zeka ve robot teknolojilerine geçiş yapan birçok işletmenin, çalışanlarını işten çıkarma kararından pişmanlık duydukları ortaya çıktı.

Tekrar eden rutin işleri devralma konusunda başarılı sonuçlar veren yapay zeka ve robotlar, insan becerilerinin yerini tam olarak alamıyor.

YAPAY ZEKA HEVESİ YERİNİ PİŞMANLIĞA BIRAKTI

Bu kapsamda yapay zeka ve robotların işletmelere kapsamlı entegrasyonu birçok sektörde ya başarısızlıkla sonuçlanıyor ya da istenilen sonucu veremiyor. Londra merkezli organizasyonel tasarım ve planlama platformu Orgvue tarafından yayımlanan makaleye göre, işletmelerin yüzde 55'i yapay zeka nedeniyle çalışanlarını çıkardığı için pişmanlık duyuyor.

Popüler bir dil öğrenme uygulaması ve eğitim teknolojileri şirketi olan Duolingo, bu kapsamda sorun yaşayan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket "AI-first" (yapay zeka öncelikli) stratejisi kapsamında çeviri ve içerik moderasyonu gibi alanlarda çalışan sözleşmeli personelin bir kısmını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Ancak geçen süre içinde, kullanıcılar şirketin yapay zekayı bu denli merkeze koymasının Duolingo'nun mizahi ve eğlenceli yapısını baltaladığını belirtmiş, şirket de sosyal medyada bir süre sessizliğe gömülmüştü.

Şirketlerini yapay zeka ile tamamen otomize hale getirmek isteyen şirketlerden biri olan Elon Musk, Tesla projesi ile bu konuda başarısızlığa uğradı. Musk, bu çerçevede şirketin Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında üretilen Model 3 sedan modelinin üretimini artırmak için montaj hattında insan işçilerin yerine ileri düzey robotlar ve otomatik taşıma sistemleri kullanmaya odaklandı.

İşe alımları durduran Tesla'da daha verimli bir üretim süreci beklenirken, özellikle karmaşık ve beklenmedik durumlarda robotik sistemlerin esnek tepki verememesi ciddi sorunlar yarattı. 5 bin araç üretmeyi hedefleyen şirket, aşırı otomasyon sebebiyle o yıl 2 bin 500 araç bile üretilemediğini kabul etti.

Musk, o dönem CBS muhabirine yaptığı açıklamada, "Evet, Tesla'da aşırı otomasyon bir hataydı. Açık olmak gerekirse bu benim hatamdı. İnsan emeği hafife alındı." dedi.

GAZETECİLİK KONUSUNDA DA BAŞARISIZ OLDU

Yapay zekanın en başarısız olduğu alanlardan biri de gazetecilik oldu. Microsoft, 2020 yılında haber servisi MSN ve Microsoft News için çalışan yaklaşık 50 editör ve gazeteciyi işten çıkararak bu kişilerin yerini yapay zeka ile doldurdu.

CNN'de yer alan habere göre, MSN'de hiçbir gerçekliği olmayan birçok haber dolaşıma girdi. Bu haberler arasında gerçek dışı ölüm ve istifa haberleri gibi o dönem yankı uyandıran haberler de bulunurken, toplumu ilgilendiren hassas konularda da hatalar yapan yapay zeka, okuyuculardan tepki gördü.

Öte yandan Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinde yer alan verilere göre, teknoloji dünyasında işten çıkarmalarda 2025 yılında azalış yaşandı. Teknoloji şirketleri 2024 yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 40 bin kişinin işine son verirken, 2025 yılı 3. çeyreğinde ise 26 bin kişinin işine son verildi.