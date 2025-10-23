Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki

Instagram uygulamasının, tarihinde ilk kez ana ekran simgesi kişiselleştirme özelliğini getirmesi ama yetişkinleri dışlayarak sadece gençlere sunması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte tüm detaylar.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.10.2025
12:06
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
12:11

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram uygulama simgesini değiştirmeye olanak tanıyan yeni bir özellik duyurdu ancak büyük bir kısıtlamayla: Kişiselleştirilebilir simgeler yalnızca genç hesaplara açık olacak.

Şirket, kullanıcıların geleneksel Instagram logosunu neon, şeffaf cam, ateş, çiçekler ve yeşil slime temalı altı farklı varyasyonla değiştirebileceğini açıkladı. Özelliğe erişim, uygulamanın ana akış ekranında en üstteki Instagram logosuna dokunarak sağlanıyor.

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki

YETİŞKİNLERDEN "YAŞ SINIRLAMASINA" BÜYÜK TEPKİ

X platformu üzerinden yapılan duyurunun ardından, yetişkin kullanıcılar arasında büyük bir oluştu. Kullanıcılar, ana ekranlarını kişiselleştirme isteğinin yalnızca gençlere özgü olmadığını belirterek yaş sınırlaması getirilmesine karşı çıktı.

Hatta bazı kullanıcılar, özellikle ücretli + aboneliği ile simge değiştirme imkanı sunan Snapchat'i taklit etme suçlamasında bulunurken, kimileri ise bu durumun kendilerine "MySpace dönemini" hatırlattığını dile getirdi.

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki

Konuya ilişkin açıklama yapan Instagram, özelliği eklemesinin nedenini gençlerin kişiselleştirilmiş Instagram deneyimine olan sevgisine dayandırdı. Şirket ileri yaştaki kullanıcılara veya ücretli abonelere simge erişimini genişletme planlarının olmadığını özellikle belirtti.

