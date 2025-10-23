YouTube deepfake tehlikesine karşı harekete geçti: Kritik adım!

YouTube, içerik üreticilerini koruma amaçlı yeni bir yapay zeka (YZ) tespit özelliğini kullanıma sundu. Bugün itibarıyla YouTube İş Ortağı Programındaki içerik üreticileri, kendi yüzlerini ve benzerliklerini izinsiz kullanan YZ ile oluşturulmuş videoları bulup raporlayabilecekleri yeni araca erişim sağlıyor.

YouTube tarafından yayınlanan bir videoda gösterildiği gibi, kimlik doğrulamasının ardından içerik üreticileri, YouTube Studio'daki "İçerik Tespiti" sekmesi altında işaretlenen videoları inceleyebiliyor. Bir video, izinsiz ve YZ tarafından üretilmiş içeriğe benziyorsa, içerik üreticisi videonun kaldırılması için talepte bulunabiliyor.

DEEPFAKE TESPİT ARACI HER YOUTUBER'A SUNULMADI

Özelliğe erişim hakkı kazanan ilk grup içerik üreticisi e-posta yoluyla bilgilendirildi. Yeni araç, ilerleyen aylarda daha fazla içerik üreticisine sunulmaya devam edecek. YouTube, uygulamanın henüz geliştirme aşamasında olması sebebiyle kullanıcıları uyardı.

Özellik kılavuzunda belirtilene göre, "değiştirilmiş veya sentetik versiyonlar yerine, içerik üreticisinin kendi içeriklerinden alınan gerçek yüzünü içeren videoları" da gösterebileceği ifade edildi. Aracın işleyişi, YouTube'un telif hakkıyla korunan ses ve video içeriklerini tespit etmek için kullandığı "Content ID" sistemine benzerlik taşıyor.

YouTube aracı ilk olarak geçen yıl duyurmuş ve aralık ayında Creative Artists Agency (CAA) tarafından temsil edilen yeteneklerle bir pilot program aracılığıyla test etmeye başlamıştı.