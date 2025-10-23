Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü! Gördükleri manzara karşısında şoke oldular

İstanbul Bayrampaşa'da yaklaşık 1 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın balkonu çöktü. Binanın altındaki park halindeki 2 araç kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 12:19

'da gece saat 00.00'da meydana gelen olayda; 5 katlı bir bina ve bitişiğindeki bina yaklaşık 1 yıl önce nedeniyle boşaltıldı. Dava süreci henüz tamamlanmadığı için binalarda herhangi bir yıkım yapılmadı. Herhangi bir çalışma ve "park edilemez" yazısı olmadığı için vatandaşlar boşaltılan binanın önüne araçlarını park etmeye devam etti.

İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü! Gördükleri manzara karşısında şoke oldular

MUHTEMEL BİR FACİA ÖNLENDİ

Ardından gece yarısı metruk binanın 4 ve 5'inci katındaki balkonlar büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine çöktü. Çökme sonrasında araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Araçlarda ya da yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

ARAÇLARINI GÖRÜNCE NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen vatandaşlar ne uğradığını şaşırdı. Ardından ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı olarak sokağı kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mağdur vatandaşlar ise karakola giderek şikayetçi oldu.

İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü! Gördükleri manzara karşısında şoke oldular

"SORUMLULAR KİMSE ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Olayda aracı hasar gören İbrahim Bayraktar, "Dün aracımızı buraya park ettik. Sabah geldiğimizde bu şekilde gördük. Eşim birazdan çocuklarla çıkacaktı, arabaya binip işe gidecekti. Herhangi bir park etmeyin yazısı ya da uyarı olmadığı için biz de aracımızı koyduk. Sabah geldiğimizde bu şekilde gördük. Aracımın şuan kullanılmaz halde olduğunu düşünüyorum. Kasko ile görüşeceğiz, büyük ihtimalle karşılayacağını düşünüyorum. Karşılanmazsa gerekeni yapacağız. Sorumlular kimse şikayetçi olacağız" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esenyurt'ta zehir satıcılarına baskın! Suçüstü yakalandılar: O anlar kamerada
Türkiye'den Eurofighter Thypoon açıklaması! "KAAN gelene kadar teslimatı planlanıyor"
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Genç kızın feci ölümü kamerada
İstanbul'da kız kaçırma kavgası! Kurşunlar havada uçuştu: Çok sayıda ölü var
ETİKETLER
#istanbul
#trafik kazası
#kentsel dönüşüm
#bayrampaşa
#bina çökmesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.