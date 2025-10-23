İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü! Gördükleri manzara karşısında şoke oldular

İstanbul Bayrampaşa'da gece saat 00.00'da meydana gelen olayda; 5 katlı bir bina ve bitişiğindeki bina yaklaşık 1 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltıldı. Dava süreci henüz tamamlanmadığı için binalarda herhangi bir yıkım yapılmadı. Herhangi bir çalışma ve "park edilemez" yazısı olmadığı için vatandaşlar boşaltılan binanın önüne araçlarını park etmeye devam etti.

MUHTEMEL BİR FACİA ÖNLENDİ

Ardından gece yarısı metruk binanın 4 ve 5'inci katındaki balkonlar büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine çöktü. Çökme sonrasında araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Araçlarda ya da yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

ARAÇLARINI GÖRÜNCE NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen vatandaşlar ne uğradığını şaşırdı. Ardından ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı olarak sokağı kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mağdur vatandaşlar ise karakola giderek şikayetçi oldu.

"SORUMLULAR KİMSE ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Olayda aracı hasar gören İbrahim Bayraktar, "Dün aracımızı buraya park ettik. Sabah geldiğimizde bu şekilde gördük. Eşim birazdan çocuklarla çıkacaktı, arabaya binip işe gidecekti. Herhangi bir park etmeyin yazısı ya da uyarı olmadığı için biz de aracımızı koyduk. Sabah geldiğimizde bu şekilde gördük. Aracımın şuan kullanılmaz halde olduğunu düşünüyorum. Kasko ile görüşeceğiz, büyük ihtimalle karşılayacağını düşünüyorum. Karşılanmazsa gerekeni yapacağız. Sorumlular kimse şikayetçi olacağız" dedi.