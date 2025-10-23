Fenerbahçe kaç puan alırsa play-off, son 16 turuna çıkar? Avrupa Ligi Fenerbahçe ilk 24, 8 ihtimali

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe ikinci hafta mücadelelerin ardından 3 puan topladı. 3 puanla 20. sırada yer alan sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmek için ilk 24 içerisinde olması gerekiyor.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kaç puan alırsa play-off, son 16 turuna çıkar sorusunun cevabı merak ediliyor.

FENERBAHÇE KAÇ PUAN ALIRSA PLAY-OFF, SON 16 TURUNA ÇIKAR?

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sistemine göre lig aşamasında her takım 8 maç yapacak. Bu 8 karşılaşmanın sonucunda ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna, 8-24 arasındaki takımlar ise play-off turuna yükselecek.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin play-off veya son 16 turunda yer alması için en az 11 puan toplaması gerekiyor. Bu puan ilerleyen haftalarda oynanacak olan karşılaşmaların sonucuna göre değişiklik gösterebilir.

Geçtiğimiz yıl 10 puan toplayan takımlar arasında yer alan Fenerbahçe, averaj avantajı ile son sıradan play-off turuna yükselmeyi başarmıştı. 10 puan toplayan 2 takım ise turnuvanın lig aşamasına elenmişti.

11 puan toplayan takımların tamamı ise UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turuna çıkmaya hak kazanmıştı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ İLK 8, 24 İHTİMALLERİ!

Futbol verilerine analiz eden Football Meets Data'nın raporuna göre Fenerbahçe'nin güncel duruma göre lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali yüzde 18 olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilerin ilk 24 ihtimalinin ise yüzde 85 olduğu belirtiliyor.