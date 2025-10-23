Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe kaç puan alırsa play-off, son 16 turuna çıkar? Avrupa Ligi Fenerbahçe ilk 24, 8 ihtimali

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe bugün Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet alırsa puanını 6'ya çıkartacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kaç puan alırsa play-off, son 16 turuna çıkar sorusunun cevabı araştırılıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde ilk 8, 24 ihtimalleri gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe kaç puan alırsa play-off, son 16 turuna çıkar? Avrupa Ligi Fenerbahçe ilk 24, 8 ihtimali
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 12:53

'nde mücadele eden tek temsilcimiz ikinci hafta mücadelelerin ardından 3 puan topladı. 3 puanla 20. sırada yer alan sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmek için ilk 24 içerisinde olması gerekiyor.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kaç puan alırsa , son 16 turuna çıkar sorusunun cevabı merak ediliyor.

Fenerbahçe kaç puan alırsa play-off, son 16 turuna çıkar? Avrupa Ligi Fenerbahçe ilk 24, 8 ihtimali

FENERBAHÇE KAÇ PUAN ALIRSA PLAY-OFF, SON 16 TURUNA ÇIKAR?

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sistemine göre lig aşamasında her takım 8 maç yapacak. Bu 8 karşılaşmanın sonucunda ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna, 8-24 arasındaki takımlar ise play-off turuna yükselecek.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin play-off veya son 16 turunda yer alması için en az 11 puan toplaması gerekiyor. Bu puan ilerleyen haftalarda oynanacak olan karşılaşmaların sonucuna göre değişiklik gösterebilir.

Fenerbahçe kaç puan alırsa play-off, son 16 turuna çıkar? Avrupa Ligi Fenerbahçe ilk 24, 8 ihtimali

Geçtiğimiz yıl 10 puan toplayan takımlar arasında yer alan Fenerbahçe, averaj avantajı ile son sıradan play-off turuna yükselmeyi başarmıştı. 10 puan toplayan 2 takım ise turnuvanın lig aşamasına elenmişti.

11 puan toplayan takımların tamamı ise UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turuna çıkmaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe kaç puan alırsa play-off, son 16 turuna çıkar? Avrupa Ligi Fenerbahçe ilk 24, 8 ihtimali

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ İLK 8, 24 İHTİMALLERİ!

Futbol verilerine analiz eden Football Meets Data'nın raporuna göre Fenerbahçe'nin güncel duruma göre lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali yüzde 18 olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilerin ilk 24 ihtimalinin ise yüzde 85 olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
#Türkiye
#uefa avrupa ligi
#play-off
#Son 16 turu
#Fenerbahçe
#Puan Hedefi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.