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 | Suat Vilgen

Toyota Supra elektrikli mi olacak? Japon devinin patronu son kararı duyurdu

Toyota'nın mevcut patronu Akio Toyoda, elektrikli spor otomobili üretimi konusundaki fikrini paylaşırken, "Toyota Supra elektrikli mi olacak?" sorusuna de nhet bir dille cevap verdi.

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Toyota Supra elektrikli mi olacak? Japon devinin patronu son kararı duyurdu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 14:55

Japon otomotiv devi Toyota'nın efsanevi spor modellerinden Supra'nın yeni nesil elektrikli araççlar kervanına katılacağı iddia ediliyordu. Bu iddialara cevap Toyota'nın en yetkili ağzından geldi.

Toyota Supra elektrikli mi olacak? Japon devinin patronu son kararı duyurdu

SUPRA İÇİN SON KARARINI DUYURDU

Şirketin elektrikle çalışan bir spor otomobil çıkaracağına dair söylentiler birkaç yıldır ortalıkta dolaşıyordu. Toyota'nın FT-Se konseptini duyurmasının ardından bu konsept henüz üretim modeline dönüşmedi.

Toyota Supra elektrikli mi olacak? Japon devinin patronu son kararı duyurdu

"BENİM İÇİN SPOR OTOMOBİL..."

Ancak artık bunun gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor çünkü Toyota'nın başkanı Akio Toyoda, yeni çıkacak Toyota Supra'nın içten yanmalı motora sahip olmasını istediğini açıkladı. Toyoda, Automotive News'e yaptığı açıklamada, "Usta bir sürücü olarak benim için spor otomobil tanımı, benzin kokusu ve gürültülü bir motordur" dedi.

Toyota Supra elektrikli mi olacak? Japon devinin patronu son kararı duyurdu
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"HENÜZ O SEVİYEDE DEĞİL"

Toyoda, şirket içerisinde daha sportif bir elektrikli otomobil için çabalayanların olduğunu itiraf etse de EV teknolojisinin performans otomobilleri için ihtiyaç duyulan seviyeye henüz ulaşmadığını belirtti. Motor sporlarına atıfta bulunan başkan, elektrikli araçlarla yarışmanın 'heyecan verici olmadığını', çünkü pillerin yalnızca bir saat kadar dayandığını dile getirdi.

Toyota Supra elektrikli mi olacak? Japon devinin patronu son kararı duyurdu
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EFSANE CELICA İÇİN MÜMKÜN

Diğer yandan Supra mevcut nesilden sonra da fosil yakıtlı olarak varlığını sürdürecek. Buna karşın Toyota'nın MR2 veya Celica modellerinin elektrikli olarak geri dönebileceği söylentileri oldukça güçlü. Toyota'nın lüks segment markaı Lexus da şu anda bir GT3 yarış arabasını test ediyor. Ayrıca Toyota GR86'nın yeni neslinin geliştirildiğine dair söylentiler de var.

Sıkça Sorulan Sorular

TOYOTA'NIN KURUCUSU KİMDİR?
Toyota Motor Corporation’un tarihi de diğer birçok şirketinki gibi oldukça gösterişli ve sade. Toyota Motor Corporation 1933 yılında, Toyoda Automatic Loom şirketi kurucusunun mühendis oğlu Kichiro Toyoda tarafından bu şirkete bağlı açtığı otomobil bölümünde kuruldu. İlk olarak sadece üç tane aerodinamik otomobil üretti. Sonrasında devleti Japonya’nın da otomobil endüstrisini desteklemesi üzerine mini kamyonlar üretti. 1937yılında ise Toyota Motor Corporation artık bağımsız bir şirket olarak üretimine devam etti. Artık bağımsız bir şirket kuran Toyoda, giderek daha çok otomobil üretmeye başladı. Toyota otomobilleri, o dönemde çok talep gören ABD malı otomobillerini geride bıraktı.
ETİKETLER
#toyota
#toyota
#Akio Toyoda
#toyota supra
#Otomobil
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