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 | Suat Vilgen

Ünlü otomotiv uzmanı uyardı! Sık yapılan şarj hatası elektrikli araçların ömrünü kısaltıyor

Elektrikli otomobil talebi dünya genelinde her geçen gün artarken, bu araçlardan maksimum batarya verimi almanın yolları da araştırılıyor. Ünlü otomotivci birçok EV araç kullanıcısının batarya ömrünü kısaltan büyük hatasını açıkladı.

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Ünlü otomotiv uzmanı uyardı! Sık yapılan şarj hatası elektrikli araçların ömrünü kısaltıyor
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 14:17

Elektrikli araçlara (EV) olan ilgi artarken, uzmanlardan sürücülere önemli bir uyarı geldi. Buna göre elektrikli araçları tam şarj etmek sanıldığı kadar faydalı değil! Uzmanlar, batarya sağlığını korumak için günlük kullanımda dikkat edilmesi gereken kritik bir sınırı açıkladı.

Ünlü otomotiv uzmanı uyardı! Sık yapılan şarj hatası elektrikli araçların ömrünü kısaltıyor

YÜZDE 100 ŞARJ BATARYAYA ZARAR VERİYOR

İngiltere merkezli LeaseLoco.com’un CEO’su John Wilmot’a göre, elektrikli araçları sürekli tam kapasiteye kadar şarj etmek, zamanla batarya verimliliğini düşürüyor. Wilmot, “Mantıken birçok kişi aracını her zaman tam şarjda tutmak isteyebilir ancak bu bataryaya uzun vadede zarar verir” ifadelerini kullandı.

Ünlü otomotiv uzmanı uyardı! Sık yapılan şarj hatası elektrikli araçların ömrünü kısaltıyor

HÜCRELERDE STRES BİRİKİYOR

Bu durumun gerekçelerine de yer veren Wilmot'a göre, tam şarj sırasında bataryanın ısısı artıyor ve bu durum hücrelerde strese neden olarak kalıcı hasara yol açıyor. Bu da zamanla hem menzili azaltıyor hem de aracın bir sonraki şarj işleminde tam kapasiteye ulaşmakta zorlanmasına neden oluyor.

Ünlü otomotiv uzmanı uyardı! Sık yapılan şarj hatası elektrikli araçların ömrünü kısaltıyor

GÜNLÜK KULLANIMDA YÜZDE 20-80 ARALIĞI İDEAL

Wilmot doğru şarj sınırını da vererek şunları söyledi: “Günlük kullanımda bataryanızı %20 ile %80 arasında tutun. Bu aralıkta kalmak, bataryanın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Ayrıca şarj süresi de kısalıyor çünkü araçlar genellikle %80’den sonra şarj hızını otomatik olarak düşürerek bataryayı korumaya alıyor. Elbette uzun yolculuklar öncesinde %100 şarj etmek mantıklı olabilir. Ancak bunu günlük bir alışkanlık haline getirmemek gerekiyor"

Ünlü otomotiv uzmanı uyardı! Sık yapılan şarj hatası elektrikli araçların ömrünü kısaltıyor

BATARYAYI ÇOK DÜŞÜRMEK DE ZARAR VERİYOR

Bir diğer önemli uyarı da bataryanın çok fazla boşalmasına yönelik. Wilmot’a göre bataryanın %20’nin altına düşmesi de batarya hücrelerinde stres unsuru olarak ön plana çıkıyor ve bu bataryayı sıcaklık değişimlerine daha hassas hale getiriyor. Bu da menzili doğrudan etkiliyor.

Ünlü otomotiv uzmanı uyardı! Sık yapılan şarj hatası elektrikli araçların ömrünü kısaltıyor

BMS DE BİR YERE KADAR

Yeni nesil birçok EV modelinde Batarya Yönetim Sistemi (BMS) bulunsa da, bu sistemler bile sürekli %100 şarj edilen araçlarda batarya yıpranmasının önüne geçemiyor. Elektrikli araçların çevreci yönleri kadar, doğru kullanım alışkanlıklarıyla uzun ömürlü ve ekonomik olmaları da büyük önem taşıyor.

ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#elektrikli araç
#Aşırı Şarj
#otomobil şarjı
#Otomobil
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