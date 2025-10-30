Ajax Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maçı şifreli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, 4. haftaya 6 puanla 14. basamaktan giriyor.

Sezona kötü bir giriş yapan Ajax ise -10 averaj ve 0 puanla son sırada bulunuyor.

Deplasmanda alacağı 3 puanla moral kazanmak isteyen Okan Buruk’un oyuncuları, yoluna hatasız ilerlemek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Johan Cruijff Arena’da oynanacak Ajax Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşması 5 Kasım Çarşamba günü Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak.

Ajax Galatasaray maçı TRT 1 ekranından canlı olarak ve ücretsiz şekilde yayımlanacak.