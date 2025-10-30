Menü Kapat
 TGRT Haber

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

Uykucu filmi full HD nereden izlenebileceği belli oldu. 29 Ekim’de vizyona giren Uykucu filmi, sinemaseverleri gizem dolu bir ajan hikâyesinin merkezine götürüyor. Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı film, karanlık bir örgütün içinde sıkışan iki karakterin kaderlerini anlatıyor. İşte Uykucu full HD izleme bilgileri…

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek
30.10.2025
30.10.2025
saat ikonu 20:06

Uykucu filmi, vizyona girdiği ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekti. Yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği , sinema salonlarında gösterimini sürdürürken izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

UYKUCU FİLMİ FULL İZLE

29 Ekim’de vizyona giren Uykucu filmi, beyaz perdede gösterime girdiği andan itibaren sinemaseverlerden yoğun ilgi görüyor. Bilet fiyatının Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak tüm Türkiye’de 120 TL’ye sabitlenmesi, filmi izlemek isteyen seyirciler için dikkat çekici bir detay oldu. Film, aksiyon ve dram unsurlarını bir araya getirirken, gizli bir örgüt dünyasında geçen karanlık hikayesiyle izleyiciyi derin bir atmosfere sürüklüyor.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

Uykucu, şu anda sadece sinema salonlarında izlenebiliyor. Henüz dijital platformlarda yayınlanmayan film, vizyon süreci boyunca yalnızca sinemalarda gösterime devam edecek. Sinema bileti alarak filmi yüksek görüntü kalitesiyle beyaz perdede izlemek mümkün.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

UYKUCU FİLMİ KONUSU

Uykucu filmi, gizemli bir örgütün perde arkasında yürütülen gizli operasyonları konu alıyor. Baş karakter Ferman, örgüt için çalışan bir tetikçi olarak eski ajanları ortadan kaldırmakla görevlendiriliyor. Ancak yeni hedefi olan Saye ile karşılaşması, hem kendi geçmişiyle hem de vicdanıyla yüzleşmesine neden oluyor.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

Ferman ve Saye arasındaki bu karşılaşma, iki karakterin hayatını tamamen değiştiriyor. Film, sadakat ve ihanet temaları etrafında şekillenirken kimlik çatışmaları ve içsel hesaplaşmalarla örülü bir hikâyeyi izleyiciye sunuyor. Aksiyon ve psikolojik gerilim unsurlarıyla dolu bu yapım, izleyicisini karanlık bir dünyanın içine çekiyor.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

UYKUCU FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu yer alıyor. Ulusoy, gizli bir örgüt adına görev yapan tetikçi Ferman karakterine hayat verirken, Sangu ise örgütün hedefi olan Saye rolüyle kamera karşısına çıkıyor. İkilinin sahne performansları, filmdeki dramatik etkiyi güçlendiriyor.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

Yardımcı rollerde ise usta oyuncular dikkat çekiyor. Ferit Kaya, Barış Falay, Musa Uzunlar, Tamer Levent, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler filmde yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu Kubilay Tat tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını ise Polat Yağcı ve Poll Films üstleniyor.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

UYKUCU FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Uykucu filmi şu anda yalnızca sinema salonlarında izlenebilmektedir. Türkiye genelindeki tüm sinemalarda gösterimde olan film, dijital platformlarda yer almamaktadır. İzleyiciler, en yakın sinema salonundan bilet alarak filmi beyaz perdede izleyebilir.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

Henüz film için dijital platformlarla yapılmış bir yayın anlaşması bulunmuyor. Vizyon süreci tamamlandıktan sonra ilerleyen dönemlerde Netflix, Disney Plus, Max veya Amazon Prime gibi platformlarda yayınlanma ihtimali bulunsa da, şu an için sadece sinemalarda izlenebiliyor.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

UYKUCU FİLMİ NETFLİX'TE VAR MI, HANGİ PLATFORMDA?

Uykucu filmi henüz hiçbir dijital platformda yer almıyor. Netflix, Disney Plus, Max veya Amazon Prime gibi dijital yayın servislerinde filmin yayına girdiğine dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

Yapımın yalnızca sinema gösterimi devam ediyor. Film ilerleyen dönemlerde anlaşma sağlanırsa, bu platformlarda izleyiciyle buluşabilir. Ancak şu anda yalnızca sinemalarda izlenebilmektedir.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

UYKUCU FİLMİ KAÇ SAAT, YAŞ SINIRI VAR MI?

Aksiyon, dram ve suç türlerini harmanlayan Uykucu filmi, toplamda 123 dakika yani 2 saat 3 dakika sürmektedir. Film boyunca izleyiciye temposu yüksek sahneler, duygusal dönüşümler ve gerilim dolu anlar sunuluyor.

Film için belirlenen yaş sınırı ise “13 yaş ve üzeri” olarak açıklandı. Bu nedenle 13 yaş altındaki izleyicilerin filme izlemesi tavsiye edilmemektedir.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

UYKUCU FİLMİ İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Uykucu filmi şu anda yalnızca sinema salonlarında tek parça olarak izlenebilmektedir. Film, sinemalarda HD kalitede, kesintisiz olarak gösterilmektedir. Dijital platformlarda “full HD tek parça” olarak yayınlanması için herhangi bir tarih ya da anlaşma açıklanmamıştır. Bu nedenle filmi izlemek isteyen seyirciler, yalnızca sinema bileti alarak beyaz perdede izleme fırsatına sahiptir.

Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

UYKUCU FİLMİNİ NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Uykucu filmi sadece sinema salonlarında izlenebilir. Henüz dijital bir platformda gösterimi bulunmadığından, filmi beyaz perdede izlemek isteyenler biletlerini sinema gişelerinden veya online satış sitelerinden temin edebilir.

