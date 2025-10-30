Uykucu filmi nereden izlenir? Full HD izlenebilecek

Uykucu filmi, vizyona girdiği ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekti. Yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği film, sinema salonlarında gösterimini sürdürürken izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

29 Ekim’de vizyona giren Uykucu filmi, beyaz perdede gösterime girdiği andan itibaren sinemaseverlerden yoğun ilgi görüyor. Bilet fiyatının Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak tüm Türkiye’de 120 TL’ye sabitlenmesi, filmi izlemek isteyen seyirciler için dikkat çekici bir detay oldu. Film, aksiyon ve dram unsurlarını bir araya getirirken, gizli bir örgüt dünyasında geçen karanlık hikayesiyle izleyiciyi derin bir atmosfere sürüklüyor.

Uykucu, şu anda sadece sinema salonlarında izlenebiliyor. Henüz dijital platformlarda yayınlanmayan film, vizyon süreci boyunca yalnızca sinemalarda gösterime devam edecek. Sinema bileti alarak filmi yüksek görüntü kalitesiyle beyaz perdede izlemek mümkün.

Uykucu filmi, gizemli bir örgütün perde arkasında yürütülen gizli operasyonları konu alıyor. Baş karakter Ferman, örgüt için çalışan bir tetikçi olarak eski ajanları ortadan kaldırmakla görevlendiriliyor. Ancak yeni hedefi olan Saye ile karşılaşması, hem kendi geçmişiyle hem de vicdanıyla yüzleşmesine neden oluyor.

Ferman ve Saye arasındaki bu karşılaşma, iki karakterin hayatını tamamen değiştiriyor. Film, sadakat ve ihanet temaları etrafında şekillenirken kimlik çatışmaları ve içsel hesaplaşmalarla örülü bir hikâyeyi izleyiciye sunuyor. Aksiyon ve psikolojik gerilim unsurlarıyla dolu bu yapım, izleyicisini karanlık bir dünyanın içine çekiyor.

Filmin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu yer alıyor. Ulusoy, gizli bir örgüt adına görev yapan tetikçi Ferman karakterine hayat verirken, Sangu ise örgütün hedefi olan Saye rolüyle kamera karşısına çıkıyor. İkilinin sahne performansları, filmdeki dramatik etkiyi güçlendiriyor.

Yardımcı rollerde ise usta oyuncular dikkat çekiyor. Ferit Kaya, Barış Falay, Musa Uzunlar, Tamer Levent, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler filmde yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu Kubilay Tat tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını ise Polat Yağcı ve Poll Films üstleniyor.

Uykucu filmi şu anda yalnızca sinema salonlarında izlenebilmektedir. Türkiye genelindeki tüm sinemalarda gösterimde olan film, dijital platformlarda yer almamaktadır. İzleyiciler, en yakın sinema salonundan bilet alarak filmi beyaz perdede izleyebilir.

Henüz film için dijital platformlarla yapılmış bir yayın anlaşması bulunmuyor. Vizyon süreci tamamlandıktan sonra ilerleyen dönemlerde Netflix, Disney Plus, Max veya Amazon Prime gibi platformlarda yayınlanma ihtimali bulunsa da, şu an için sadece sinemalarda izlenebiliyor.

Aksiyon, dram ve suç türlerini harmanlayan Uykucu filmi, toplamda 123 dakika yani 2 saat 3 dakika sürmektedir. Film boyunca izleyiciye temposu yüksek sahneler, duygusal dönüşümler ve gerilim dolu anlar sunuluyor.

Film için belirlenen yaş sınırı ise “13 yaş ve üzeri” olarak açıklandı. Bu nedenle 13 yaş altındaki izleyicilerin filme izlemesi tavsiye edilmemektedir.

