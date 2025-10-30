Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi 2025 takvimi

Evi, dükkânı, işyeri ya da arsası bulunan vatandaşların, bağlı oldukları ilçe belediyelerine vergi ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Yılda iki eşit taksit şeklinde ödenebilen emlak vergisinin ilk taksiti 3 aylık bir süreçte yapılabiliyor.

Emlak vergisi oranları; büyükşehirlerde; konut binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında tahsil ediliyor,

Diğer şehirlerde ise; konut binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi binde 1 olarak yatırılıyor.

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT NE ZAMAN?

Verginin ikinci taksitleri 1 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım tarihinde sona erecek.

Mülk sahipleri, emlak vergisi ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, e-Devlet ya da bankaların mobil uygulamaları ve çevrim içi bankacılık sistemleri üzerinden yapabiliyor.

Ayrıca, vergi dairelerinden ve belediyelerin tahsilat veznelerinden de ödemeler gerçekleştirilebiliyor.