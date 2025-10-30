Kızılay Haftası 2025 ne zaman başladı mı?

Türk Kızılayı'nın çalışmalarını, kuruluş hedeflerini ve temel prensiplerini geniş topluluklara aktarmayı amaçlayan Kızılay Haftası, her yıl olduğu gibi 2025’te de büyük bir önem ve coşkuyla karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığıyla okullarda Kızılay Kolu Kulüpleri üzerinden yürütülen etkinliklerle bilinç düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN?

Türk Kızılayı'nın geleneksel takvimine göre, Kızılay Haftası her yıl Cumhuriyet Bayramı’nın hemen sonrasında başlayan bir dönemde kutlanmaktadır.

Kızılay Haftası 29 Ekim 2025 Çarşamba ile 4 Kasım 2025 Salı tarihleri arasında kutlanacaktır.

Kızılay Haftası, Türk Kızılayı'nın yürüttüğü çalışmaların ve insani yardımların değerinin anlatıldığı, farkındalığın artırıldığı bir dizi etkinliğe sahne olur.

Kızılay’ın hayati önem taşıyan kan bağışı faaliyetlerine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde geniş katılımın sağlandığı kan bağışı kampanyaları düzenlenir.

Bu kampanyalar, Kızılay Haftası’nın en önemli toplumsal sorumluluk projeleri arasında yer alır.