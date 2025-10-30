Eşinin kabrini ziyarete gitmişti, bebek cesedi buldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bebek cesedi bulundu. Kabristan ziyareti yapan bir kişi, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebek cesedi fark etti.

K.S., cesedin sokak köpekleri tarafından parçalanmaması için mezar kazıp toprağa gömdü ve ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.