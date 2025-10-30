Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Salih Özcan için veda zamanı!

Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için ayrılık çanları çalıyor. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Borussia Dortmund, milli futbolcuya veda etme kararı aldı.

Salih Özcan için veda zamanı!
Salh Özcan'a tarafından yeni bir kontrat önerilmedi. Deneyimli orta saha, an itibarıyla sarı siyahlılarda gönderilecekler listesinin en başına yazıldı.

Salih Özcan için veda zamanı!

SALİH ÖZCAN'IN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

27 yaşındaki milli orta sahanın, Alman deviyle olan anlaşması önümüzdeki yaz sona eriyor. Esasen ise 'ın, devleriyle de adı geçiyordu.

Salih Özcan için veda zamanı!

SALİH ÖZCAN VE BORUSSIA DORTMUND DÖNEMİ

Bundesliga temsilcisiyle 88 maça çıkan Salih Özcan, 2 asistlik katkı sağlamıştı.

SALİH ÖZCAN İÇİN AVRUPA'DAN TALİPLER VAR MI?
Milli futbolcuya, Bundesliga'dan da ilgi olduğu iddia ediliyor.
