Salih Özcan için veda zamanı!

Salh Özcan'a Borussia Dortmund tarafından yeni bir kontrat önerilmedi. Deneyimli orta saha, an itibarıyla sarı siyahlılarda gönderilecekler listesinin en başına yazıldı.
27 yaşındaki milli orta sahanın, Alman deviyle olan anlaşması önümüzdeki yaz sona eriyor. Esasen ise Salih Özcan'ın, Süper Lig devleriyle de adı geçiyordu.
Bundesliga temsilcisiyle 88 maça çıkan Salih Özcan, 2 asistlik katkı sağlamıştı.