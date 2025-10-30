Salih Özcan için veda zamanı!

Salh Özcan'a Borussia Dortmund tarafından yeni bir kontrat önerilmedi. Deneyimli orta saha, an itibarıyla sarı siyahlılarda gönderilecekler listesinin en başına yazıldı.

SALİH ÖZCAN'IN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

27 yaşındaki milli orta sahanın, Alman deviyle olan anlaşması önümüzdeki yaz sona eriyor. Esasen ise Salih Özcan'ın, Süper Lig devleriyle de adı geçiyordu.

SALİH ÖZCAN VE BORUSSIA DORTMUND DÖNEMİ

Bundesliga temsilcisiyle 88 maça çıkan Salih Özcan, 2 asistlik katkı sağlamıştı.