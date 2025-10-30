Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Stratejiyle Anlam İnşa Eden, İletişimle Değer Katan Ajans

CodeAd Growth Agency, markalara sadece reklam değil, anlam inşa eden strateji ve değer yaratan iletişim sunuyor.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 20:12

Dijital çağda sadece görünür olmak yetmez; doğru yerde, doğru şekilde görünür olmak gerekir. CodeAd Growth Agency, bu bakış açısını merkezine alarak markalara yalnızca reklam değil; anlam inşa eden strateji ve değer yaratan iletişim sunuyor.

Kurucu ortakları Ömer Faruk Yaman ve İsmail Taha Odabaşı, markalaşmayı sadece logo ve renklerle sınırlı bir görsellik olarak görmeyen; markaların özünü, sesini ve stratejik yönünü sistematik olarak tanımlayan yeni nesil bir büyüme ajansı modeli kurdular.

Ajanslar firmalara hizmetler satmaya uğraşıyor ve her hizmeti verdiklerini söylüyorlar ancak CodeAd diyor ki “Burası hizmet sektörü ve bütün hizmetler bir ajansta olamaz. Ondan daha önemlisi ise müşterinin büyümek için neye ihtiyacı olduğu! Sizin ona satmak istediğiniz şey onun ihtiyacı olmayabilir yada hedefe ulaşmak için yeterli olmayabilir. Burada önemli olan çatı ajans görevi görerek firmanın ihtiyaçlarını çıkarıp bunun çözümünün nasıl sağlanacağını ve nasıl bütçeleneceğini göstererek firmaya partnerlik edip beraber çözüme yürümek olacaktır.”

SÖYLEDİĞİNİZ DEĞİL, ANLATABİLDİĞİNİZ MARKASINIZ

Marka iletişimi, hedef kitleyle kurulan ilişkinin duygusal altyapısını oluşturur.
CodeAd’in iletişim tarafındaki lideri İsmail Taha Odabaşı, bu ilişkinin yalnızca güzel kelimelerle değil; sistemli, tutarlı ve arketip temelli bir kimlikle kurulabileceğini savunuyor.

İsmail Taha Odabaşı'nın yaklaşımı şu başlıklarla şekilleniyor:

  • Carl Gustav Jung Arketiplerine dayalı marka karakteri inşası
  • Varlık Nedeni ve Marka Konumlandırma tanımı
  • Marka tonu, mesaj tahtası ve iletişim kuralları sistematiği

Bu yapı sayesinde bir markanın sesi, sosyal medya gönderilerinden web sitesi içeriğine; müşteri hizmetlerinden e-posta imzasına kadar her temas noktasında aynı stratejik duyguyu taşır hale geliyor.

“Marka dili, logonuzdan daha önemlidir. Çünkü tüketici önce ne söylediğinize, sonra nasıl göründüğünüze bakar.”

BÜYÜMEK İSTEYEN HER MARKA ÖNCE KENDİNİ TANIMALI

Bir marka neden var? Kime ne vaat ediyor? Pazarda nereye konumlanıyor? Bu soruların peşine düşen CodeAd’in strateji lideri Ömer Faruk Yaman, markalaşma sürecini istatistikle değil, sistemle yönetiyor.

Ömer Faruk Yaman’ın geliştirdiği Growth Modeli üç ana yapı taşına dayanıyor:
- Marka İletişimi
- Marka Stratejisi
- Teknolojiler

Bu model;

  • Markanın iç sesiyle dış sesi arasında tutarlılık kuruyor
  • Konumlandırmayı yalnızca görsel değil, stratejik bir pozisyonlama olarak ele alıyor
  • Tüm operasyonları ölçülebilir, uyarlanabilir ve büyütülebilir sistemlere bağlıyor

“BÜYÜMEK İLE İRİLEŞMEK AYNI ŞEY DEĞİLDİR. İRİLEŞEN YAPILAR ÇÖKER. BÜYÜMEK SİSTEM İSTER”

Ömer Faruk Yaman’a göre, başarılı şirketlerin başarıları birbirine benzer; ama başarısız şirketlerin başarısızlıkları kendilerine özgüdür. Bu nedenle her marka için özel olarak geliştirilen strateji sistemi şu temel bileşenleri içerir:

  • Marka özü
  • Farklılaşma noktaları
  • Rakip matrisi
  • Hedef kitle segmentasyonu
  • Marka mimarisi
  • İçgörü – Dış Vaat uyumu

AJANS DEĞİL, STRATEJİ ORTAĞI

CodeAd, klasik bir “reklam ajansı” değil. Onlar için mesele bir markayı daha "havalı" göstermek değil; onu doğru zeminde, doğru biçimde, doğru kişilerle buluşturmak.
Ajansın sunduğu hizmetler şu alanlarda yoğunlaşıyor:

  • Marka İletişimi ve Konumlandırma
  • Marka Stratejisi ve Pazar Konumlandırma Raporları
  • Detaylı Rakip Analizleri
  • SEO (Arama Motoru Optimizasyonu)
  • Google Ads & Meta performans reklamcılığı
  • İçerik Stratejisi & Medya Planlama
  • Web & Mobil Yazılım Geliştirme
  • Yönetici Eğitimleri ve Marka Eğitimi Atölyeleri

Tüm bu yapı tek bir cümlede birleşiyor:
“Markanızın ne söylediğini, neden söylediğini ve kime söylediğini netleştirmek.”

“Redefining Excellence”: CodeAd’in Mottosu

CodeAd’in mottosu yalnızca bir iddia değil, bir duruş:

Redefining ExcellenceMükemmelliği Yeniden Tanımlıyoruz

Onlara gelen birçok firma zaten mükemmeller ancak bazen sadece yeniden inşaa edip konumlanmalarını düzenlemek gerekiyor. CodeAd’in yaptığı şey, o gücü sistematik hale getirerek yeniden konumlandırmak.

“Bir firmayı alıp büyütüyoruz” demek yerine, “O büyüme yolculuğunda ona stratejik partner oluyoruz” demeyi tercih ediyorlar. Bunun nedenini “Çünkü işi en iyi markanın kendisi bilir. Biz sadece o markaya ışık tutar, yeni yollar keşfeder ve o yolları birlikte yürürüz.” diyerek açıklıyorlar.

ETİKETLER
#Marka Stratejisi
#Marka Iletişimi
#Marka Konumlandırma
#Reklam Ajansı
#Dijital Pazarlama
#Büyüme Stratejisi
#Seo
#Teknoloji
