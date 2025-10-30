Yesen Burger kimin? Yerli burger markası konkordato ilan etti

Tamamen yerli sermayeli bir gıda zinciri olarak hizmet veren ve fast-food sektöründe önemli bir konuma sahip olan Yesen Burger, konkordato ilan etti.

Mahkeme tarafından 3 aylık geçici süre verilmesine karar verildi.

YESEN BURGER SAHİBİ HANGİ ŞİRKET?

2000’li yılların başında faaliyet göstermeye başlayan Yesen Burger, Marmara Bölgesi’nde 18 şubesiyle hizmet veren marka, 250 çalışanıyla varlığını sürdürüyordu.

Şirket, Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Yesen Burger firmasının Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı ise Osman Hüsem olarak belirtiliyor.