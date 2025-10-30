Roger Schmidt ve Süper Lig devi: Fenerbahçe derken ters köşe geldi!

Ömer Erdoğan, uzun zamandır Fenerbahçe ile anılan Roger Schmidt konusuna dair çarpıcı bir bilgi paylaştı. Genç çalıştırıcı, Roger Schmidt ve Beşiktaş sürecini duyurdu.

ÖMER ERDOĞAN'DAN ROGER SCHMIDT SÖZLERİ

Alman teknik direktör ile sık sık konuştuğunu belirten Ömer Erdoğan, "Ben Schmidt hayranıyım. Kendisiyle görüşüyorum. Kendisinin teknik direktörlükten bu kadar uzak kalması... Onu Borussia Dortmund istedi, Türkiye'den takımlar istedi, Beşiktaş görüştü. Futboldan bu kadar uzak kalması ilginç. Demek ki Benfica'daki dönem onu fazlasıyla yıpratmış." ifadelerini kullandı.

ROGER SCHMIDT VE BENFICA KARİYERİ

Kırmızı beyazlılar ile 115 karşılaşmaya çıkan Roger Schmidt, maç başına 2.26 puan ortalaması yakalamış ve bir kez de Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.