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 | Ömer Faruk Dogan

Toyota'dan Corolla Cross itirafı! Aracın en büyük sorununu kabul etti

Toyota'nın 2022 yılında Avrupa yollarına çıkardığı global SUV modeli Corolla Cross, kıtada beklenen satış başarısını yakalayamadı. Toyota yetkilileri, bu sorunun sebebine yönelik çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Toyota'dan Corolla Cross itirafı! Aracın en büyük sorununu kabul etti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 09:25

2022 yılında Avrupa yollarına çıkan Toyota Corolla Cross aracı, küresel bir model olarak getirilmesine rağmen tasarımı ile Avrupa'da beklenen etkiyi oluşturamamış gibi görünüyor. Üstelik bu durumu, satışları canlandırmak için modelin "daha fazla Avrupa ruhu" taşıması gerektiğini belirten Toyota Europe yetkilileri bile kabul etmiş durumda.

SATIŞLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 14 DÜŞTÜ

Toyota, yılın ilk 4 ayında Avrupa genelinde toplam 11 bin 259 adet Corolla Cross satmayı başardı. Bu rakam, modeli Avrupa'nın en çok satan 25. kompakt modeli arasına yerleştirse de satışlar geçen yıla göre yüzde 14 düşüş gösterdi.

Aynı dönemde, daha çarpıcı ve gösterişli tasarımıyla öne çıkan C-HR modeli, 2024'e göre yüzde 9,6 oranında artış göstererek 41 bin 950 adet satıldı.

Toyota Avrupa Ürün Stratejisi ve Pazarlama Başkanı Andrea Carlucci, Auto News'e yaptığı açıklamada, Corolla Cross'un Avrupa'da daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilmesi için daha canlı ve çekici bir tasarıma ihtiyaç duyduğunu kabul etti.

Carlucci, "Avrupa için mükemmel Corolla Cross'a sahip değiliz çünkü bu global bir model. Eğer daha fazla Avrupa tarzı dinamizm katarsak satışlar artar" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Toyota Corolla Cross’un Avrupa’daki satışları neden düştü?
Corolla Cross’un Avrupa satışlarındaki düşüşün başlıca nedeni, modelin tasarımının Avrupa pazarındaki tüketici beklentilerine tam anlamıyla hitap edememesi olarak görülüyor.
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#Otomobil
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