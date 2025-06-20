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 | Suat Vilgen

Toyota'dan devrim gibi karar! İki modeli üretimden kalkıyor

Otomotiv devi Toyota, Japonya iç pazarında iki önemli modelinde benzinli motor seçeneğini tamamen kaldırma kararı aldı. Karar, şirketin hibritleşme stratejisinde yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor.

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Toyota'dan devrim gibi karar! İki modeli üretimden kalkıyor
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 08:33
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 08:33

Toyota, iç pazarda çevreci dönüşümünü hızlandırma kararı aldı. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden Corolla ve RAV4, benzinli motorla üretilmeyecek. Hibrit araçlara yönelik talebin artmasıyla birlikte alınan bu karar, markanın karbon salımını düşürme hedefi doğrultusunda atılan somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Toyota'dan devrim gibi karar! İki modeli üretimden kalkıyor

BENZİNLİ MODELLERE VEDA

Japonya'nın ünlü otomobil sitelerinden japan-forward.com'da yerz alan habere göre Mayıs ayında yenilenen Corolla serisinin dört farklı modeli—sedan "Corolla", station wagon "Touring", hatchback "Sport" ve SUV tipi "Cross"—artık sadece hibrit motorla satışa sunuluyor. Bu adım, Corolla serisinin Japonya’daki tüm benzinli versiyonlarının üretimden kaldırıldığını gösteriyor.

RAV4 modelinde de benzer bir yol izleniyor. 2025 mali yılı içinde tamamen yenilenecek olan RAV4’ün 6. nesli, markanın tarihinde ilk kez benzinli versiyon olmadan piyasaya çıkacak. Yeni RAV4 sadece hibrit (HV) ve plug-in hibrit (PHV) motor seçenekleriyle tüketicilere sunulacak.

Toyota'dan devrim gibi karar! İki modeli üretimden kalkıyor

HİBRİT ARAÇLARA YÖNELİK TALEP PATLADI

Toyota'nın bu kararının arkasında, hibrit araçlara yönelik talebin rekor düzeyde artması bulunuyor. Elektrikli araçlara göre daha uzun menzil sunan hibrit sistemler, kullanıcıların menzil kaygısını ortadan kaldırırken aynı zamanda daha düşük karbon salımıyla çevreci bir alternatif sunuyor. 2023 mali yılında Toyota'nın dünya genelindeki hibrit araç satışları bir önceki yıla göre %31,1 artarken, 2024'te bu artış %21,4 ile sürdü. Böylece şirket, iki yıl üst üste çift haneli büyüme yakaladı.

Toyota'dan devrim gibi karar! İki modeli üretimden kalkıyor
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TOYOTA’NIN HİBRİT ATAĞI SÜRÜYOR

Toyota, global ölçekte hibrit teknolojilere büyük yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirketin TNGA platformu sayesinde, hibrit motorlar daha verimli ve hafif hale gelirken, sürüş performansı da artırıldı. Japonya'nın yanı sıra Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında da hibrit modellerin payı artarken, Toyota 2030’a kadar yıllık 5 milyonun üzerinde hibrit araç satışı hedefliyor. Bu kapsamda, CH-R, Prius, Yaris Cross ve Camry gibi modellerde de hibrit seçenekler yaygınl

ETİKETLER
#hibrit araç
#Hibrit Araba
#Toyota Rav4
#Toyota Corolla
#Otomobil
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