Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Trafikte sıkışanlara müjdeli haber geldi: Araçlarda 'klozet' devri!

Aito markası Seres, sesli komutla çalışan ve yolcu koltuğunun altından çıkan gizli bir araç içi tuvalet sistemi için patent başvurusunda bulundu. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 17:39

Aito çatısı altında faaliyet gösteren Seres markası, yolcu koltuğunun altına gizlenen araç içi tuvalet için başvurusunda bulundu. Geliştirilen mekanizma manuel olarak yerinden çıkarılabildiği gibi sesli komutla da aktif hale getirilebiliyor.

HABERİN ÖZETİ

Trafikte sıkışanlara müjdeli haber geldi: Araçlarda 'klozet' devri!

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Aito çatısı altında faaliyet gösteren Seres markası, yolcu koltuğunun altına gizlenen ve sesli komutla da aktif hale getirilebilen bir araç içi tuvalet için patent başvurusunda bulundu.
Geliştirilen mekanizma manuel olarak yerinden çıkarılabildiği gibi sesli komutla da aktif hale getirilebiliyor.
Sistem, saatler süren trafik sıkışıklıkları, kamp alanları, gece konaklamaları veya dinlenme tesislerindeki uzun kuyruklar gibi araç içindeki sabit anlarda kullanılması amaçlanmış.
Patentlenen tuvalet bir ray mekanizması kullanarak çekmece gibi açılıp kapanıyor ve işlem tamamlandığında koltuk altına dönerek tamamen gözden kayboluyor.
Patent dosyasında, istenmeyen kokuları aracın dışına atmak üzere geliştirilmiş özel bir havalandırma ve egzoz sistemi de yer alıyor.
Atıklar, manuel olarak boşaltılması gereken çıkarılabilir bir tankta toplanıyor ve sistemde katı atıkları kurutmak ve sıvıları buharlaştırmak amacıyla bir ısıtma elemanı bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Tasarlanan sistem otoban hızlarında kullanılmak üzere geliştirilmedi. Aksine saatler süren trafik sıkışıklıkları, kamp alanları, gece konaklamaları veya dinlenme tesislerindeki uzun kuyruklar gibi araç içindeki sabit anlarda kullanılması amaçlanmış.

Car News China'nın haberine göre patenti alınan tuvalet bir ray mekanizması kullanarak çekmece gibi açılıp kapanıyor. İşlem tamamlandığında ise koltuk altına dönerek tamamen gözden kayboluyor.

Trafikte sıkışanlara müjdeli haber geldi: Araçlarda 'klozet' devri!

HAVALANDIRMA SİSTEMİ İSTENMEYEN KOKULARI DIŞARI ATIYOR

Seres yalnızca arabaya tuvalet getirmekle yetinmemiş. Patent dosyasında, istenmeyen kokuları aracın dışına atmak üzere geliştirilmiş özel bir havalandırma ve egzoz sistemi de yer alıyor. Atıklar daha sonra manuel olarak boşaltılması gereken çıkarılabilir bir tankta toplanıyor.

Sistemde katı atıkları kurutmak ve sıvıları buharlaştırmak amacıyla bir ısıtma elemanı da bulunuyor. Patentlenen teknolojinin Seres 7 SUV gibi modellerin gelecekteki versiyonlarında üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor. Otomotiv sektöründeki pek çok patent, yalnızca fikirleri test etmek veya koruma altına almak amacıyla alınıyor.

Trafikte sıkışanlara müjdeli haber geldi: Araçlarda 'klozet' devri!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sanayiye gitmeden önce bir kez daha düşünün! Arabanın motor sesinden arızayı şıp diye anlatan o şoke eden sinyal
ETİKETLER
#patent
#Otomotiv Teknolojisi
#Seres
#Araç Içi Tuvalet
#Kamp Deneyimi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.