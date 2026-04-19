Trafikte sıkışanlara müjdeli haber geldi: Araçlarda 'klozet' devri!

Aito çatısı altında faaliyet gösteren Seres markası, yolcu koltuğunun altına gizlenen araç içi tuvalet için patent başvurusunda bulundu. Geliştirilen mekanizma manuel olarak yerinden çıkarılabildiği gibi sesli komutla da aktif hale getirilebiliyor.

Tasarlanan sistem otoban hızlarında kullanılmak üzere geliştirilmedi. Aksine saatler süren trafik sıkışıklıkları, kamp alanları, gece konaklamaları veya dinlenme tesislerindeki uzun kuyruklar gibi araç içindeki sabit anlarda kullanılması amaçlanmış.

Car News China'nın haberine göre patenti alınan tuvalet bir ray mekanizması kullanarak çekmece gibi açılıp kapanıyor. İşlem tamamlandığında ise koltuk altına dönerek tamamen gözden kayboluyor.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ İSTENMEYEN KOKULARI DIŞARI ATIYOR

Seres yalnızca arabaya tuvalet getirmekle yetinmemiş. Patent dosyasında, istenmeyen kokuları aracın dışına atmak üzere geliştirilmiş özel bir havalandırma ve egzoz sistemi de yer alıyor. Atıklar daha sonra manuel olarak boşaltılması gereken çıkarılabilir bir tankta toplanıyor.

Sistemde katı atıkları kurutmak ve sıvıları buharlaştırmak amacıyla bir ısıtma elemanı da bulunuyor. Patentlenen teknolojinin Seres 7 SUV gibi modellerin gelecekteki versiyonlarında üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor. Otomotiv sektöründeki pek çok patent, yalnızca fikirleri test etmek veya koruma altına almak amacıyla alınıyor.