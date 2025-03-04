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 | Ömer Faruk Dogan

Trump’ın hamlesi otomobil fiyatlarını fırlatacak! Son gün 4 Mart

ABD’nin ithalat politikalarında yaptığı son değişiklikler, otomobil fiyatlarını sert bir şekilde yükseltebilir.

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Trump’ın hamlesi otomobil fiyatlarını fırlatacak! Son gün 4 Mart
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 12:46

Ekonomik analiz şirketi Anderson Economics Group’un (AEG) raporuna göre, 4 Mart’ta yürürlüğe girecek yeni gümrük vergileri, özellikle elektrikli araçları çok daha pahalı hale getirecek.

%25'LİK VERGİ DARBESİ

ABD başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni düzenleme, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen araçlara %25 ek vergi getiriyor. Çin’den gelen otomobiller ve parçalar ise %10 ek vergiye tabi olacak. Bu gelişmeler, sıfır araç piyasasında ciddi fiyat artışlarını beraberinde getirecek.

Rapora göre;

  • Küçük SUV’lerin fiyatı en az 4.000 dolar artacak.
  • Büyük SUV modellerinde yaklaşık 9.000 dolar fiyat farkı oluşacak.
  • Pick-up ve kamyonetlerin fiyatları da benzer şekilde yükselecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA EN BÜYÜK DARBE

En büyük fiyat artışı ise elektrikli araçlarda yaşanacak. Elektrikli otomobillerin maliyeti ortalama 12.000 dolar artacak. Bunun başlıca nedeni, bu araçların üretiminde çok daha fazla çelik ve alüminyum kullanılması. Ayrıca, elektrikli araç bataryalarında kullanılan grafit, lityum ve diğer ithal malzemeler de ek vergilere tabi olacak.

Ek vergilerle birlikte elektrikli araçlara verilen devlet desteklerinin kaldırılması ihtimali de var. Bu durumda, elektrikli otomobil pazarında satışların durma noktasına gelmesi bekleniyor. Anderson Economics Group CEO’su Patrick Anderson, “Bu fiyat artışı, özellikle en çok etkilenen modellerde hızlı bir satış düşüşüne neden olacak. Hatta bazı modeller piyasadan tamamen çekilebilir,” diyor.

TESLA İÇİN ZOR GÜNLER KAPIDA

Tesla gibi büyük üreticiler de bu durumdan ciddi şekilde etkilenecek. Şirketin ABD’de üretilen araçlarının önemli bir kısmı, Kanada, Çin ve Meksika’dan ithal edilen parçalarla üretiliyor. Örneğin Tesla Model Y’nin %15’i Meksika’dan gelen parçalarla üretiliyor.

Öte yandan, Ford, General Motors (GM) ve Stellantis gibi büyük ABD otomobil üreticileri de Meksika ve Kanada’da üretim yapıyor. Ford, Mustang Mach-E, Bronco Sport ve Maverick modellerini Meksika’da üretirken, GM’nin popüler aracı Silverado, ABD, Kanada ve Meksika’da birden fazla fabrikada üretiliyor.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIYOR

Otomotiv devleri, bu yeni vergi düzenlemesine karşı tedbirler almaya başladı. Bazı üreticiler, yedek parça stoklarını artırarak vergi artışından etkilenmemeye çalışıyor. Diğerleri ise ithal edilen parçaları ABD’de depolayarak ek vergilerden kaçınmayı planlıyor.

Bir sendika yetkilisi, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Ford’un, Kanada-ABD sınırından hızlı bir şekilde ürün sevkiyatı yaparak vergiye takılmadan parçaları ülkeye sokmaya çalıştığını belirtti. “Normalde bu motorları Kanada’da tutuyoruz, ancak şu an ABD’de farklı depolara yerleştiriyoruz ki vergiye tabi olmasınlar.”

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