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 | Murat Makas

Trump'ın otomobil tarifesinde endişelendiren fiyat! İşte en çok etkilenecek araç markaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobillere %25 gümrük vergisi getireceği kararı sonrası uzmanlar beklentileri açıkladı. Otomobil uzmanları fiyatlardan etkilenecek markaları açıkladı. Parça ve üretimde fiyatların uçacağını belirten uzmanlar ABD'de yapılacak artışa ilişkin rakam verdi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 19:17

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilmeyen tüm otomobillere %25 gümrük vergisi getirileceğini açıklaması sonrası piyasada gözler araç fiyatlarına çevrildi. Dünya devi markaların her geçen gün yeni model projeleri ortaya çıkarken açıklanan vergi diliminin bazı ülkeleri etkileyeceği düşünülüyor. Bu ülkelerin başında Meksika ve Almanya bulunuyor. Avrupa Birliği Trump’ın bu kararına çok sert tepki göstermişti. Yetkililer ABD’de üretilen araçlar için olumsuz etki olmayacağını söylese de otomobil uzmanları ABD yapımı ve hatta kullanılmış araçlar için de daha fazla ödeme yapmayı bekleyecek.

ABD’DEKİ FİYATLAR ARTACAK

George Washington Üniversitesi'nde mühendislik yönetimi profesörü olan John Helveston, McClatchy News'e yaptığı açıklamada, "ABD'deki tüm araçların fiyatları şüphesiz bu tarifelerden dolayı artacak" ifadelerini kullandı.
Uzmanlar farklı ülkelerin üretimi olan otomobillerin ABD’ye girmesi halinde fiyat artışlarının kesin olacağını söylüyor. Otomobil üretiminde parçalar, bileşenler ve alt montajların sürekli farklı sınırlardan geçmesi fiyatları doğrudan etkileyebilir. Trump sadece otomobil değil üretimde kullanılan ithal çelik ve alüminyuma da yüzde 25 oranında gümrük vergisi uyguladı.

İŞTE EN ÇOK ETKİLENECEK ARAÇLAR

Trump’ın kararından sonra en çok etkilenecek markalar merak ediliyor. Ford ve GM gibi otomobillerin de aralarında bulunduğu diğer araçlarda da fiyat artışları yaşanacak. American University'nin Made in America Auto Index'ine göre, 2024 yılında Ford ve GM araçlarının üretiminde kullanılan içeriğin neredeyse yarısı, yani %46'sı yabancı kaynaklı olacak.
Avrupa genelinde ise Almanlar endişeli durumda. Japonya da fiyat artışlarından etkilenebilir. Uzmanlara göre Toyota, Honda ve BMW gibi markalar ABD’de fiyat artışına gidecek otomobillerin başında duruyor.

TÜRKİYE’DE DURUM

Türkiye ise otomobil pazarı bakımından Avrupa ve Çin’in göz önünde. Avrupa’nın fiyatlardan genel bir şekilde etkilenmesi Türkiye’yi de doğrudan etkileyebilir. Çin BYD markasıyla Türkiye’de yatırım kararı alsa da farklı markalarda otomobil fiyatlarına zam bekleniyor.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Anderson Economic Group'un analizine göre, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin yeni otomobil fiyatlarını 12 bin 200 dolara kadar artırabileceği tahmin ediliyor.

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#Otomobil
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