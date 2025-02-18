TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı...

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 30,7 azaldı. Ocak ayında 165 bin 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, Ocak ayında 165 bin 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,9’unu otomobil, yüzde 16,7’sini motosiklet, yüzde 14,7’sini kamyonet, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 1,9’unu traktör, yüzde 1,0’ını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 30,7 azaldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 13,3 artarken motosiklette yüzde 70,8, traktörde yüzde 57,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 43,5, minibüste yüzde 12,7, kamyonda yüzde 5,5, otomobilde yüzde 4,1 ve otobüste yüzde 3,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azaldı. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 67,5, motosiklette yüzde 54,2, traktörde yüzde 33,0, kamyonda yüzde 24,5, otobüste yüzde 22,1, minibüste yüzde 16,1, kamyonette yüzde 9,8 ve otomobilde yüzde 7,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 31 milyon 463 bin 242 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9’unu otomobil, yüzde 20,0’ını motosiklet, yüzde 15,0’ını kamyonet, yüzde 7,2’sini traktör, yüzde 3,2’sini kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK AYI TAŞIT İSTATİSTİKLERİ

Ocak ayında 813 bin 93 adet taşıtın devri yapıldı .Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,8’ini otomobil, yüzde 15,9’unu kamyonet, yüzde 8,0’ını motosiklet, yüzde 3,4’ünü traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak ayında 104 bin 335 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 51,3’ü benzin yakıtlı Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 51,3’ü benzin, yüzde 25,0’ı hibrit, yüzde 11,9’u elektrikli, yüzde 10,9’u dizel ve yüzde 0,9’u LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 336 bin 762 adet otomobilin ise yüzde 34,0’ı dizel, yüzde 31,7’si LPG, yüzde 30,3’ü benzin, yüzde 2,6’sı hibrit ve yüzde 1,2’si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2’dir.Ocak ayında en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldıOcak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 35,1’i 1300 ve altı, yüzde 23,1’i 1401-1500, yüzde 11,5’i 1301-1400, yüzde 10,2’si 1501-1600, yüzde 7,7’si 1601-2000, yüzde 0,6’sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.