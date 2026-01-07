Türkiye'de 2025'te en çok tercih edilen otomobiller! Önceki yılın lideri Fiat Egea'yı geçen model belli oldu

Kategoriler
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomotiv sektörünün 2025 yılına ait merakla beklenen satış verilerini kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Türkiye otomotiv pazarı geçtiğimiz yılı önemli bir büyüme ile kapattı. Toplam pazarın, 1 milyon 368 bin 400 adet seviyesine ulaştığı kaydedildi.
ODMD tarafından açıklanan verilere bakıldığında, binek otomobil satışlarındaki artış göze çarpıyor. Geçen yıl otomobil satışları yüzde 10,62 oranında yükselerek 1 milyon 84 bin 496 adede ulaştı. Ticari tarafta da ibre yukarıyı gösteriyor. Hafif ticari araç pazarı, yaklaşık yüzde 10 artışla yılı 283 bin 904 adetlik satışla tamamladı.
Markalar bazında yaşanan rekabette Fransız üretici Renault, rakiplerine fark atarak zirveye yerleşti. Renault, 131 bin 764 adetlik satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen markası oldu. Listede ikinci sırayı 88 bin 682 satış adediyle Volkswagen alırken, Toyota 76 bin 620 adetle üçüncü sırada kendine yer buldu.
Fiat ise 71 bin 787 adetlik satışla dördüncü sırada kalarak ilk üçe giremedi.
Tüketicilerin model tercihlerinde de Renault'un ağırlığı hissediliyor. Listenin en başında 51 bin 717 adetlik satışla Renault Clio yer alırken, hemen ardından 49 bin 99 adetle Renault Megane geliyor. Yılların popüler modeli Fiat Egea Sedan ise 42 bin 838 satışla üçüncü sıraya yerleşmiş durumda.
Amerikalı elektrikli araç devi Tesla, Model Y ile 31 bin 509 adet satarak Türkiye pazarında en çok satan 5. model olmayı başardı. Çinli üretici BYD'nin Seal U modeli 30 bin 380 adetle 6. sırada bulunuyor. Yerli otomobilimiz TOGG T10X, 27 bin 583 adetlik satışla listeye 7. sıradan giriş yaptı.
Aralık ayında TOGG, 7 bin 305 satış rakamına ulaşırken, 2025 yılının tamamında ise 39 bin 20 adet satış gerçekleştirdi. Çinli otomobil markası BYD, Aralık ayında 4 bin 767 adet satış gerçekleştirirken, 2025 yılında ise 45 bin 537 adetlik satış rakamına ulaştı.