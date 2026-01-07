Türkiye'de 2025'te en çok tercih edilen otomobiller! Önceki yılın lideri Fiat Egea'yı geçen model belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomotiv sektörünün 2025 yılına ait merakla beklenen satış verilerini kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Türkiye otomotiv pazarı geçtiğimiz yılı önemli bir büyüme ile kapattı. Toplam pazarın, 1 milyon 368 bin 400 adet seviyesine ulaştığı kaydedildi.

OTOMOBİL SATIŞLARI 1 MİLYONU GEÇTİ

ODMD tarafından açıklanan verilere bakıldığında, binek otomobil satışlarındaki artış göze çarpıyor. Geçen yıl otomobil satışları yüzde 10,62 oranında yükselerek 1 milyon 84 bin 496 adede ulaştı. Ticari tarafta da ibre yukarıyı gösteriyor. Hafif ticari araç pazarı, yaklaşık yüzde 10 artışla yılı 283 bin 904 adetlik satışla tamamladı.

LİDERLİK KOLTUĞUNDA RENAULT VAR

Markalar bazında yaşanan rekabette Fransız üretici Renault, rakiplerine fark atarak zirveye yerleşti. Renault, 131 bin 764 adetlik satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen markası oldu. Listede ikinci sırayı 88 bin 682 satış adediyle Volkswagen alırken, Toyota 76 bin 620 adetle üçüncü sırada kendine yer buldu.

Fiat ise 71 bin 787 adetlik satışla dördüncü sırada kalarak ilk üçe giremedi.

MODEL TERCİHİNDE "CLİO" EGEMENLİĞİ

Tüketicilerin model tercihlerinde de Renault'un ağırlığı hissediliyor. Listenin en başında 51 bin 717 adetlik satışla Renault Clio yer alırken, hemen ardından 49 bin 99 adetle Renault Megane geliyor. Yılların popüler modeli Fiat Egea Sedan ise 42 bin 838 satışla üçüncü sıraya yerleşmiş durumda.

Amerikalı elektrikli araç devi Tesla, Model Y ile 31 bin 509 adet satarak Türkiye pazarında en çok satan 5. model olmayı başardı. Çinli üretici BYD'nin Seal U modeli 30 bin 380 adetle 6. sırada bulunuyor. Yerli otomobilimiz TOGG T10X, 27 bin 583 adetlik satışla listeye 7. sıradan giriş yaptı.

2025'TE TÜRKİYE'DE EN ÇOK OTOMOBİL SATAN MARKALAR:

Renault: 131.764

Volkswagen: 88.682

Toyota: 76.620

Fiat: 71.787

Hyundai: 66.261

Peugeot: 59.798

Opel: 48.016

Citroën: 47.818

BYD: 45.537

Skoda: 45.321

2025'TE TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER:

Renault Clio: 51.717

Renault Megane: 49.099

Fiat Egea Sedan: 42.838

Toyota Corolla: 35.907

Tesla Model Y: 31.509

BYD Seal U: 30.380

TOGG T10X: 27.583

Fiat Egea Cross: 26.820

Toyota C-HR: 25.215

Dacia Sandero Stepway: 23.699

ARALIK AYINDA EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA İSE ŞÖYLE:

Renault: 24 bin 18 adet

Ford: 18 bin 526 adet

Volkswagen: 16 bin 640

Fiat: 15 bin 960 adet

Toyota: 11 bin 904 adet

Peugeot: 11 bin 539 adet

Opel: 10 bin 788 adet

Citroen: 10 bin 713

Hyundai: 7 bin 502

Aralık ayında TOGG, 7 bin 305 satış rakamına ulaşırken, 2025 yılının tamamında ise 39 bin 20 adet satış gerçekleştirdi. Çinli otomobil markası BYD, Aralık ayında 4 bin 767 adet satış gerçekleştirirken, 2025 yılında ise 45 bin 537 adetlik satış rakamına ulaştı.