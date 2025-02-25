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 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye'ye gelirse yok satar: Çinli Chery'den 'sudan ucuz' hibrit otomobil! Bu fiyata rakibi yok

Çinli otomotiv devi Chery, 14 bin doların altındaki fiyatıyla satışa çıkan yeni hibrit SUV modelini 'Fulwin T8' adıyla tanıttı. 1400 km'ye varan menzil, hızlı şarj desteği ve akıllı teknolojilerle donatılan araç, güçlü özelliklerine rağmen rakipsiz fiyatı ile otomobil dünyasında büyük ses getirdi. Türkiye'ye gelirse, uygun fiyatlı SUV arayanlar için büyük bir fırsat olabileceği düşünülüyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 14:39

Chery, global arenada büyüme planlarını hızlandırırken Türkiye'ye fabrika kurmaya hazırlanıyor. Bir yandan da ürün gamındaki modelleri artırmaya devam eden şirket, son olarak Fulwin T8 isimli yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) aracını tanıttı. Otomobilin tasarım ve teknik detayları yanında en dikkat çekici özelliği: 13 bin 800 dolarlık fiyatı oldu.

CHERY FULWIN T8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fulwin T8, 4730 mm uzunluk, 1860 mm genişlik, 1747 mm yükseklik ve 2710 mm aks mesafesi ile SUV segmentinde konumlanıyor. 5 ve 7 koltuklu seçenekleriyle sunulan model, bu sayede geniş aileler için uygun bir alternatif oluşturuyor.

Araçta iki farklı benzinli motor seçeneği mevcut. 1.5L motor seçeneği 101 beygir güç ve 125 Nm tork üretiyor. 1.5T motor ise 154 beygir güç ve 220 Nm tork sunuyor. Bu motorlar, 150 kW güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrikli motor ile destekleniyor. Aktarma organları olarak ise, düşük maliyetli PHEV'ler için geliştirilen DHT şanzıman teknolojisi kullanılıyor.

19 DAKİKADA YÜZDE 80'E KADAR ŞARJ OLABİLİR

Fulwin T8, tam dolu depo ve batarya ile CLTC standartlarına göre 1400 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Saf elektrikli sürüş menzili, seçilen versiyona bağlı olarak 65 km ile 130 km arasında değişiyor. 1.5T motorlu versiyonlarda, bataryanın 19 dakikada %30'dan %80'e kadar dolmasını sağlayan DC hızlı şarj desteği mevcut. Standart AC şarj ile %10-100 dolum süresi ise yaklaşık 3 saat.

Donanım Haber'in aktardığına göre otomobilin iç mekanında Chery'nin Lion 5.0 yapay zeka teknolojisiyle desteklenen bir akıllı kokpit bulunuyor. Bu sistem, 10.25 inç LCD gösterge ekranı ve Qualcomm Snapdragon 8155 yonga setinden güç alan 15.6 inç 2.5K multimedya ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.

GÜVENLİK ÖN PLANDA TUTULDU

Yapay zeka sesli asistan, 256 renkli ambiyans aydınlatma, 50W kablosuz şarj, ısıtma, havalandırma ve masaj özelliğine sahip ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Sony ses sistemi gibi özellikler de standart donanımlar arasında yer alıyor.

Güvenlik konusunu da ele alan Chery, Fulwin T8'de yüksek mukavemetli çelik kullanım oranının %80'e ulaştığını belirtirken, 9 hava yastığı ve seviye 2.9 akıllı sürüş asistan fonksiyonlarının da altını çiziyor. Bu özellikler arasında şeritten ayrılma uyarısı, şeritte tutma asistanı, trafik işareti tanıma, ön-arka çarpışma uyarısı, adaptif hız sabitleyici, trafik sıkışıklığı asistanı ve 360 derece çevre görüş sistemi gibi fonksiyonlar yer alıyor.

CHERY TÜRKİYE YATIRIMI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, ay ortasında Samsun'da yatırım için Chery ile görüşmelerin son aşamada olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde "Bir başka Çin firması Samsun'da yatırımını yapıyor. O da hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa bir zaman içerisinde Samsun'da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz" açıklamasıyla isim vermeden bu yatırıma dikkat çekti.

Şimdi gözler Chery'den gelecek resmi hamlede. Öte yandan Türkiye'ye yatırım yapacak otomotiv firmaları arasında, Manisa'da 150 bin adet araç kapasiteli fabrika kuracağını geçen yıl açıklayan BYD de yer alıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Chery hangi ülkenin?
Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Chery, 1997 yılında kuruldu. Çin'in Anhui eyaletinde bulunan Wuhu şehrinde faaliyet gösteren firma; QQ, Tiggo, Arrizo, Omoda, eQ ve Karry gibi farklı markalara sahip.
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#Otomobil
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