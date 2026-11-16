Ukrayna'daki saldırılar otomotiv devlerini vurdu: BMW ve Škoda üretim hatlarını yavaşlattı

Ukrayna'dan temin edilen kablo demetlerinin tedarikinde yaşanan aksamalar, Avrupalı otomobil üreticilerinin üretim bantlarını durma noktasına getirdi. Ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre tedarik sorunu, Alman Kromberg & Schubert firmasının Ukrayna'daki fabrikalarına yönelik Rus saldırıları sebebiyle yaşanıyor.

Krizden BMW'nin Regensburg, Leipzig ve Oxford'daki fabrikaları etkilendi. X1 ve X2 modellerinin yanı sıra elektrikli versiyonları iX1 ve iX2’nin üretildiği Regensburg tesisinde üretim yeniden başladı. Leipzig fabrikasının da kısa süre içinde normal operasyonlarına dönmesi bekleniyor.

Oxford'daki MINI fabrikasında ise toparlanmanın daha uzun süreceği öngörülüyor. Üç tesisteki üretim kaybının boyutuna ilişkin ise net bir veri paylaşılmadı.

Haftalarca süren tedarik sıkıntısıyla karşılaşan bir diğer üretici ise Škoda oldu. Raporlara göre şirket, ek vardiyaları ve gece vardiyalarını azaltmak zorunda kaldı. Yaşanan aksamadan elektrikli Enyaq ve Elroq modelleri ile Kodiaq etkilendi. Škoda, hafta itibarıyla üretimin yeniden normal seyrine döndüğünü bildirdi.

Ukrayna haber ajansı Interfax'a göre, tedarikçinin ülkede Zhytomyr ve Lutsk yakınlarında tesisleri bulunuyor. Zhytomyr'deki tesis son aylarda defalarca saldırıya uğradı ve üretim alanları ve altyapıda oluşan ağır hasar geçici kapanmalara yol açtı. Lutsk fabrikası da ekim ayı ortasındaki saldırının ardından faaliyetlerini askıya aldı.

Tesis BMW, Mercedes-Benz, Audi ve Porsche gibi üreticilere parça sağlıyor. Mercedes, Audi ve Porsche ise fabrikalarında herhangi bir sorun rapor etmedi.

KABLO DEMETLERİ ÜRETİMİ NASIL ETKİLİYOR?

Araç modellerine ve donanım paketlerine özel olarak tasarlanan kablo demetleri, karoseri sürecinin ilk aşamalarında monte ediliyor. Alternatif bir üretim sahası oluşturmak için yalnızca boş kapasite yetmiyor. Uygun ekipman, eğitimli personel ve ilgili firmanın onayı gerekiyor.

2022'DE DE AYNI DURUM YAŞANMIŞTI

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya operasyon başlatmasının hemen ardından kablo demeti akışı yine kesilmişti. BMW; Münih ve Dingolfing'in yanı sıra Regensburg ve Leipzig'deki faaliyetlerini durdurmuş, Oxford'daki MINI araçlarının üretimi de askıya alınmıştı. Volkswagen ise Zwickau ve Dresden'deki elektrikli araç fabrikalarında üretime geçici olarak ara vermişti.

Üreticiler ve tedarikçiler, yaşanan krizin ardından Kuzey Afrika dahil Ukrayna dışındaki bölgelerde kapasite artırımına gitti. Ancak alternatif tesisler de kesintilere karşı tamamen korunaklı değil. Fas'ta yaşanan şiddetli sel felaketi, Kromberg & Schubert'in fabrikasına zarar verdi.