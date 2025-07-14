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 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen CEO'su 2026 model ID.4 için "büyük bir adım" atacaklarını açıkladı: İşte detaylar

Volkswagen, popüler elektrikli modeli ID.4'ün beşinci yaşını kutlarken, 2026 yılında aracı kapsamlı bir tasarım ve teknik güncellemeyle yeniden şekillendirecek. CEO Thomas Schäfer önemli bir açıklamada bulundu.

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Volkswagen CEO'su 2026 model ID.4 için
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:10

'in popüler elektrikli modellerinden biri olan ID.4, beşinci yaşını geride bırakırken önemli bir yenilikle karşımıza çıkacak. 2020'de piyasaya sürülen ve Avrupa'nın en çok satan dördüncü elektrikli aracı konumundaki ID.4, 2026'da kapsamlı bir ve teknik güncelleme alacak.

Şirketin CEO'su Thomas Schäfer, söz konusu yeniliğin ID.4'ü bambaşka bir seviyeye taşıyacağına dair ipuçları verdi.

Volkswagen CEO'su 2026 model ID.4 için "büyük bir adım" atacaklarını açıkladı: İşte detaylar

VOLKSWAGEN'İN ELEKTRİKLİ PORTFÖYÜNÜN EN ÖNEMLİ PARÇASI

Jato Dynamics'in verilerine göre, dünyanın en popüler elektrikli araçlarından biri olan ID.4, Volkswagen'in elektrikli araç portföyünün önemli bir parçası. Şu anda Avrupa'nın en çok satan dördüncü elektrikli aracı olan ID.4, ID.7 ve ID.3 modelleri arasında yer konumlanıyor.

Şimdi ise beşinci yaşına girerken, Toyota bZ4X ve Tesla Model Y rakibi olan ID.4, daha yeni modellerine uyum sağlamak için kapsamlı bir tasarım ve teknik güncelleme alacak. CEO Schäfer, yeni 2026 ID.4 ile ilgili olarak, "İçini ve dışını tamamen yeniden yapacağız. Tamamen farklı bir araba olacak, büyük bir adım atacağız" ifadelerini kullandı.

Volkswagen CEO'su 2026 model ID.4 için "büyük bir adım" atacaklarını açıkladı: İşte detaylar

Tasarım yenilemesinin öncelikli amacı, ID.4'ün yaklaşan ID.1 şehir arabası ve ID.2 süper mini modelleriyle görsel olarak ilişkili olmasını sağlamak. Schäfer, "Sayısal olarak hala en önemli elektrikli aracımız olduğu için ileriye dönük yeni tasarım diline uyması gerektiğini düşündük" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

2026 ID.4 modelinde hangi yenilikler olacak?
2026 ID.4, tamamen yenilenmiş iç ve dış tasarıma sahip olacak.
ETİKETLER
#elektrikli araç
#volkswagen
#tasarım
#yenileme
#Teknolojik Hata
#Id.4
#Otomobil
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