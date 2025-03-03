Volkswagen CEO’sundan net mesaj: Scirocco SUV asla üretilmeyecek!

Schäfer, şirketin tarihine ve ikonik modellerine sadık kalacağını belirterek, Scirocco modelinin bir SUV olarak asla üretilmeyeceğini vurguladı.

VOLKSWAGEN, SUV DALGASINA KAPILMAYACAK

Son yıllarda birçok otomobil üreticisi, klasikleşmiş modellerini SUV formatında yeniden yorumlayarak piyasaya sundu. Mitsubishi’nin Eclipse Cross modeli veya Ford’un Mustang Mach-E modeli, bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden bazıları. Ancak Volkswagen, bu akıma direnerek, mirasına sahip çıkma kararı aldı.

Volkswagen CEO’su Schäfer, yaptığı açıklamada, "Bir modeli olmadığı bir şeye dönüştürmemeliyiz. Eğer bir araç GTI olarak doğduysa, GTI olarak kalmalıdır. Biz mirasımıza sadık kalacağız" diyerek, popüler hatchback modeli Scirocco’yu SUV’ye dönüştürmeyeceklerini belirtti.

VOLKSWAGEN’DEN ELEKTRİKLİ ARAÇ HAMLESİ

Volkswagen, SUV furyasına karşı net bir duruş sergilese de, elektrikli araçlar konusunda agresif bir genişleme politikası izliyor. Alman otomobil devi, 2027 yılına kadar 20 bin euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek uygun fiyatlı bir elektrikli

modelin sinyallerini verdi. Bu aracın ID.2all konseptine benzemesi ve MEB-Small platformuna sahip olması bekleniyor. Platformun sunduğu teknolojik avantajlar arasında 450 kilometre menzil ve hızlı şarj desteği öne çıkıyor.

VOLKSWAGEN’İN SATIŞ PERFORMANSI GERİLİYOR

Volkswagen, geçmişte Avrupa ve Çin pazarlarında büyük satış başarıları yakalamış olsa da, son dönemde özellikle elektrikli araç satışlarında büyük bir düşüş yaşadı. Çin pazarında ID.7 modeli geçen ay sadece 9 adet satıldı. Bu, önceki yılın aynı dönemindeki 2269 adetlik satışa kıyasla yüzde 99,6’lık bir düşüş anlamına geliyor.

Bu gerilemenin, Çin pazarındaki artan rekabet ve yerel markaların sunduğu daha uygun fiyatlı elektrikli araç seçeneklerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Volkswagen, önümüzdeki dönemde bu pazardaki kayıplarını telafi etmek için daha erişilebilir fiyatlarla yeni elektrikli modeller geliştirmeyi hedefliyor.

SONUÇ: VOLKSWAGEN KİMLİĞİNİ KORUMAKTA KARARLI

Volkswagen, SUV modellerine olan yoğun ilgiyi görmezden gelmiyor ancak klasikleşmiş modellerini değiştirme konusunda net bir sınır çiziyor. Şirket, efsaneleşmiş tasarımları pazar trendlerine kurban etmeyeceklerini açıklayarak, otomotiv mirasına sadık kalacağını bir kez daha kanıtladı. Aynı zamanda elektrikli araç pazarında rekabetçi olabilmek için uygun fiyatlı yeni modellerle büyümeye devam edeceğini gösteriyor.