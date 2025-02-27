Volkswagen, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya: Milyarlarca dolarlık ceza kapıda

Hindistan vergi otoritesi, Alman otomotiv devi Volkswagen'i 12 yıl boyunca ithal ettiği otomobil parçalarında usulsüzlük yaparak vergi kaçırmakla suçluyor. Eğer mahkeme şirket aleyhine karar verirse, Volkswagen 2,8 milyar dolarlık rekor bir ceza ödemek zorunda kalabilir.

Alman otomotiv devi Volkswagen, Hindistan vergi otoritesi tarafından ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Şirketin tam 12 yıl boyunca ülkeye ithal ettiği otomobil parçalarında usulsüzlük yaparak vergi kaçırdığı iddia ediliyor. Eğer açılan dava Volkswagen'in aleyhine sonuçlanırsa, milyarlarca dolarlık ağır bir ceza ödemek zorunda kalabilir.

VOLKSWAGEN, VERGİ Mİ KAÇIRDI?

Hindistan'daki yetkililere göre Volkswagen, ithal ettiği otomobil parçalarının sınıflandırmalarını yanlış yaparak yüzde 30 ila 35 oranında daha az vergi ödedi. Bu iddiaların doğrulanması durumunda Volkswagen'in Hindistan hükümetine ceza ve gecikme faiziyle birlikte 2,8 milyar dolarlık vergi cezası ödemesi gerekecek.

Volkswagen'in Hindistan birimi, rekor vergi talebiyle ilgili mahkeme mücadelesinin bir "ölüm kalım" meselesi olduğunu söylüyor. Başsavcı, mahkemede Volkswagen'e "Yasalara uymazsanız harekete geçeriz" diyerek şirketin vergi kaçakçılığı yaptığının doğrulanması halinde gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi.