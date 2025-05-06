Volkswagen elektrikli minibüsünü geri çağırdı: Sebep ne yazılım ne batarya

Volkswagen 2025 model elektrikli minibüsü ID.Buzz'u geri çağırdı. Ancak sebep yazılım hatası ya da batarya problemi değil, arka koltukların "fazla geniş" olması.

Volkswagen, ABD'deki 2025 model elektrikli minibüsü ID.Buzz için geri çağırma kararı aldı. The Drive'ın haberine göre, geri çağırmanın nedeni ise düşünülenin aksine bir yazılım ya da batarya sorunu değil, üçüncü sıra koltukların "fazla geniş olması" olarak belirtildi.

ARKA KOLTUKLARA 3 KİŞİNİN SIĞMASI PROBLEM ÇIKARDI

Araçtaki arka koltuklar yalnızca 2 kişi için tasarlandı ancak genişliği 3 kişinin rahatlıkla sığmasına imkan tanıyor. Koltukta ise yalnızca 2 emniyet kemeri bulunuyor. Dolayısıyla üçüncü bir yolcu güvenlik kemeri olmadan seyahat etmek zorunda kalıyor. Bu da ABD Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standardı'na aykırı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 18 Eylül 2024 ila 11 Şubat 2025 tarihleri arasında üretilen 5 bin 637 adet ID.Buzz modelinin geri çağırma kapsamında olduğunu duyurdu.

Volkswagen, sorunu çözmek için ilginç bir yola başvuracak. Üçüncü sıradaki koltuklara sabit ve yumuşak olmayan döşemeler yerleştirerek fazladan oturma alanını fiziksel olarak kullanılamaz hale getirmeyi planlıyor.