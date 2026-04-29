Volkswagen Polo tamamen elektrikli oldu: 455 km menzilli yeni ID. Polo özellikleri ve fiyatı!

Yarım asrı aşkın süredir yollarda olan ve 20 milyondan fazla satış rakamına ulaşan popüler Volkswagen Polo, yepyeni bir dönüşümden geçti. Volkswagen, tamamen elektrikli yedinci nesil hatchback modelini ID. Polo adıyla tanıttı. Peki elektrikli Volkswagen Polo özellikleri ve fiyatı nedir?

ELEKTRİKLİ VOLKSWAGEN ID. POLO ÖZELLİKLERİ

Kullanıcılar, 116 beygir (85 kW) veya 135 beygir (99 kW) güç üreten versiyonları tercih edebiliyor. İki araçta 37 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya yer alıyor ve tek şarjla 329 kilometre menzil sağlanabiliyor. Bataryalar 90 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 27 dakikada ulaşıyor.

Daha yüksek performans arayanlar için 211 beygir (155 kW) gücündeki versiyon 52 kWh nikel-manganez-kobalt batarya paketi taşıyor. Elektrikli aracın menzilini 455 kilometreye çıkaran donanım, 105 kW DC şarj kabul ederek dolum süresini yaklaşık 24 dakikaya indiriyor. 2027 yılında seriye 226 beygir (166 kW) gücünde performans odaklı bir GTI modeli de eklenecek.

ID. Polo, markanın yeni önden çekişli MEB+ EV platformu üzerinde yükseliyor. Motorun arka bölüme yerleştirilmemesi sayesinde iç mekanda ciddi bir alan kazanılıyor. Geleneksel içten yanmalı modele kıyasla bagaj hacminde yüzde 25'lik bir artış var. Kapasite 351 litreden 441 litreye çıkmış, arka koltuklar yatırıldığında ise toplam alan 1.243 litreye ulaşıyor.

Tasarım şefi Andreas Mindt tarafından geliştirilen "Saf Pozitif" tasarım dili araç kabininde öne çıkıyor. İç donanımda 10 inçlik dijital gösterge paneline 13 inçlik bilgi-eğlence ekranı eşlik ediyor. Fiziksel klima düğmeleri pratikliği artırırken, Mk1 Golf modelini andıran "retro ekran" modu sürücülere geçmişten esintiler sunuyor.

ELEKTRİKLİ VOLKSWAGEN POLO FİYATI NE KADAR?

Almanya'da ön satışa açılan otomobilin "Trend" isimli giriş seviyesi paketi 24 bin 995 euro başlangıç fiyatına sahip. Ancak şu anda 33 bin 795 euro değerindeki orta seviye "Life" donanımı sipariş edilebiliyor. Kalan opsiyonların önümüzdeki yaz aylarında listelere dahil olması planlanıyor.