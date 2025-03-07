Volkswagen Tayron Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyat listesi!

Volkswagen, SUV segmentindeki iddiasını artıran yeni modeli Tayron ile Türkiye yollarına çıkıyor. Yeni Tayron, Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım paketiyle geliyor. 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG motoru ve yarı hibrit teknolojisiyle performans ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Tayron, lansmana özel fiyat avantajlarıyla satışa sunuldu.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, SUV segmentindeki iddiasını artıran modeli Tayron'u Türkiye pazarına sundu. Güçlü tasarımı, teknolojik donanımları ve konforlu sürüş deneyimiyle dikkat çeken yeni Tayron, ülkemizde satışa çıktı. İşte Volkswagen Tayron’un öne çıkan özellikleri ve Türkiye fiyatı!

VOLKSWAGEN TAYRON: PERFORMANS VE MOTOR SEÇENEKLERİ

Volkswagen Tayron, Türkiye'de 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG motor seçeneğiyle sunuluyor. 150 beygir gücü üreten bu motor, 7 ileri DSG şanzıman ile kombine edilmiş durumda. Yarı hibrit (mild hybrid) teknolojisine sahip olan motor, Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi (ACT Plus) sayesinde yakıt tasarrufu sağlıyor ve çevreci bir sürüş deneyimi sunuyor.

TAYRON'UN ÖNE ÇIKAN DONANIMLARI VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Volkswagen Tayron, Türkiye’de Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunuldu. Araç, özellikle sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. İşte öne çıkan bazı donanım özellikleri:

Yarı Otonom Sürüş Asistanı (Travel Assist): Sürücünün direksiyon ve hız kontrolünü destekleyerek daha güvenli bir sürüş sağlıyor.

Sürücünün direksiyon ve hız kontrolünü destekleyerek daha güvenli bir sürüş sağlıyor. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC): Trafik akışına bağlı olarak aracın hızını otomatik olarak ayarlıyor.

Trafik akışına bağlı olarak aracın hızını otomatik olarak ayarlıyor. Şerit Değiştirme Asistanı (Side Assist): Kör nokta uyarı sistemiyle güvenli şerit değişimi sağlıyor.

Kör nokta uyarı sistemiyle güvenli şerit değişimi sağlıyor. Gelişmiş Adaptif Şasi Kontrolü (DCC Pro): Farklı yol koşullarına göre süspansiyon ayarlarını optimize ederek konforlu bir sürüş sunuyor.

Farklı yol koşullarına göre süspansiyon ayarlarını optimize ederek konforlu bir sürüş sunuyor. Sürüş Profil Seçimi (Driving Profile Selection): Kullanıcının sürüş tarzına uygun farklı modlar sunarak dinamik bir deneyim sağlıyor.

VOLKSWAGEN TAYRON DIŞ TASARIMI VE İÇ MEKÂNI

Volkswagen Tayron, keskin hatları ve geniş ön ızgarasıyla sportif bir SUV görünümü sunuyor. LED Matrix farları ve R-Line versiyonunda yer alan dinamik ön tampon tasarımı, araca modern ve güçlü bir duruş kazandırıyor.

İç mekânda ise 10.25 inç dijital gösterge paneli, 12.9 inç multimedya ekranı, ergonomik direksiyon tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeler dikkat çekiyor. Ayrıca, panoramik cam tavan ve ambiyans aydınlatma sistemi de Tayron’un premium hissiyatını güçlendiriyor.

VOLKSWAGEN TAYRON TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Volkswagen Tayron’un Türkiye fiyatları ve lansmana özel indirimli fiyatları şu şekilde:

1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life

Fiyat: 2.540.000 TL

2.540.000 TL Lansman Fiyatı: 2.309.200 TL

1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance

Fiyat: 3.087.000 TL

3.087.000 TL Lansman Fiyatı: 2.807.200 TL

1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line

Fiyat: 3.294.000 TL

3.294.000 TL Lansman Fiyatı: 2.995.200 TL

VOLKSWAGEN TAYRON KİMLER İÇİN UYGUN?

Volkswagen Tayron, özellikle konforlu ve teknolojik bir SUV arayan kullanıcıları hedefliyor. Geniş iç hacmi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle aileler için ideal bir seçenek olurken, R-Line versiyonuyla spor bir SUV deneyimi isteyenleri de cezbediyor.