Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen, tüm sürücülerin bildiği gerçeği kabul etti: Fiziksel düğmeler geri dönüyor

Volkswagen, sürücülerin sesini duydu ve fiziksel düğmelere geri dönüyor. Alman şirket, ID.2 modelinden itibaren artık temel işlevleri dokunmatik ekranla uğraşmadan kontrol etmeyi mümkün kılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 14:49

Volkswagen sonunda hemen hemen her sürücünün zaten farkında olduğu bir gerçeği kabul etti: Bütün fonksiyonları dokunmatik ekrana sıkıştırmak tam bir kabus. Şirketin tasarım şefi Andreas Mindt, ID.2'den başlayarak gelecekteki VW modellerinin, temel işlevler için fiziksel kontrol düğmelerine sahip olacağını açıkladı.

VOLKSWAGEN, FİZİKSEL DÜĞMELERİ 2022'DE KALDIRMIŞTI

VW, 2022'nin sonunda cesur (ve fazlasıyla tepki çeken) bir karar alarak geleneksel fiziksel düğmelerden vazgeçip direksiyon üzerinde dokunmatik kontrollere geçti. Sürpriz olmadığı üzere kullanıcılardan şikayet üstüne şikayet yağdı. 2023'te ID.2all konseptinin tanıtılmasının ardından VW, hatasını kabul etti ve dokunmatik ekran odaklı tasarımından geri adım atacağını duyurdu.

İşte buna istinaden Mindt, şirketin değişim süreciyle ilgili detayları paylaştı.

DÜĞMELER GERİ DÖNÜYOR

Mindt, yaptığı açıklamada, yeni nesil VW modellerinde en önemli beş fonksiyon için fiziksel düğmelerin yer alacağını söyledi: Ses kontrolü, koltuk ısıtma, fan kontrolü ve dörtlü flaşörler. Mindt, söz konusu değişimin bundan sonra üretecekleri tüm otomobillerde geçerli olacağını da sözlerine ekledi.

"BİR DAHA BÖYLE BİR HATA YAPMAYACAĞIZ"

Volkswagen'in tasarım şefi Andreas Mindt, şirketin eski stratejisinin yanlış olduğunu açıkça kabul ederek, "Böyle bir hata bir daha asla yapmayacağız. Direksiyon üzerinde fiziksel düğmeler olacak. Geri bildirim alıyorsunuz, düğmeler gerçek ve insanlar bunu seviyor. Sonuçta bu bir araba, telefon değil" dedi.

Fiziksel düğmelere geçiş yapan ilk model, 2026'da piyasaya sürülecek olan ID.2all elektrikli süpermini olacak. 2027'de çıkması beklenen ID.Every1 konseptinin üretim versiyonu da aynı tasarımı kullanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Volkswagen tamamen fiziksel kontrollere mi geçecek?
Volkswagen dokunmatik ekranları tamamen kaldırmayacak. Araçlarda hala büyük bilgi-eğlence ekranları olacak ve bazı fonksiyonlar ekran üzerinden yönetilecek. Ancak ses seviyesi, koltuk ısıtma, fan kontrolü ve dörtlü flaşörler gibi en önemli beş işlev fiziksel düğmelerle kontrol edilebilecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Volkswagen Tayron Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyat listesi!
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.