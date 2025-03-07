Volkswagen, tüm sürücülerin bildiği gerçeği kabul etti: Fiziksel düğmeler geri dönüyor

Volkswagen sonunda hemen hemen her sürücünün zaten farkında olduğu bir gerçeği kabul etti: Bütün fonksiyonları dokunmatik ekrana sıkıştırmak tam bir kabus. Şirketin tasarım şefi Andreas Mindt, ID.2'den başlayarak gelecekteki VW modellerinin, temel işlevler için fiziksel kontrol düğmelerine sahip olacağını açıkladı.

VOLKSWAGEN, FİZİKSEL DÜĞMELERİ 2022'DE KALDIRMIŞTI

VW, 2022'nin sonunda cesur (ve fazlasıyla tepki çeken) bir karar alarak geleneksel fiziksel düğmelerden vazgeçip direksiyon üzerinde dokunmatik kontrollere geçti. Sürpriz olmadığı üzere kullanıcılardan şikayet üstüne şikayet yağdı. 2023'te ID.2all konseptinin tanıtılmasının ardından VW, hatasını kabul etti ve dokunmatik ekran odaklı tasarımından geri adım atacağını duyurdu.

İşte buna istinaden Mindt, şirketin değişim süreciyle ilgili detayları paylaştı.

DÜĞMELER GERİ DÖNÜYOR

Mindt, yaptığı açıklamada, yeni nesil VW modellerinde en önemli beş fonksiyon için fiziksel düğmelerin yer alacağını söyledi: Ses kontrolü, koltuk ısıtma, fan kontrolü ve dörtlü flaşörler. Mindt, söz konusu değişimin bundan sonra üretecekleri tüm otomobillerde geçerli olacağını da sözlerine ekledi.

"BİR DAHA BÖYLE BİR HATA YAPMAYACAĞIZ"

Volkswagen'in tasarım şefi Andreas Mindt, şirketin eski stratejisinin yanlış olduğunu açıkça kabul ederek, "Böyle bir hata bir daha asla yapmayacağız. Direksiyon üzerinde fiziksel düğmeler olacak. Geri bildirim alıyorsunuz, düğmeler gerçek ve insanlar bunu seviyor. Sonuçta bu bir araba, telefon değil" dedi.

Fiziksel düğmelere geçiş yapan ilk model, 2026'da piyasaya sürülecek olan ID.2all elektrikli süpermini olacak. 2027'de çıkması beklenen ID.Every1 konseptinin üretim versiyonu da aynı tasarımı kullanacak.