Volkswagen'den radikal karar: Milyonlarca aracı etkileyecek! Bir devir resmen kapanıyor

Avrupa Birliği (AB), 29 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek katı Euro 7 emisyon normlarına geçiş yapıyor. Yeni düzenlemeler, otomobil üreticilerini büyük adımlar atmaya zorluyor. Son raporlara göre Volkswagen Grubu, SEAT ve Skoda modellerindeki üç silindirli benzinli motor üretimini durduracak.
Cartoq.com sitesinin haberine göre, enine motorlu tüm araçların artık sadece dört silindirli seçeneklerle tüketicilerin karşısına çıkacağı belirtildi. Ayrıca bu ünitelerin, hafif ve tam hibrit versiyonlarıyla donatılacağı bildirildi.
Alman otomotiv devi, motor ailelerini basitleştirip verimliliği artırmak amacıyla gelecekte kitlesel pazar modellerinde yalnızca 1.5 litre ve 2.0 litre dört silindirli motorlara güvenecek. Düzenlemelere tam uyum sağlamak adına Audi RS3 modelindeki beş silindirli ünite gibi daha niş motorlar da aşamalı şekilde kullanımdan kaldırılacak.
Almanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya gibi AB pazarlarında Volkswagen, halihazırda birçok araçta turboşarjlı üç silindirli üniteler sunuyor. Polo, T-Cross, T-Roc, Skoda Fabia ve Skoda Kamiq gibi sevilen otomobillerde bu motor tipi bulunuyor.
Yeni planlama kapsamında Volkswagen Grubu, geniş model yelpazesinde sadece üç temel motor sunmaya odaklanacak. İlk seçenek, 100 beygir ile 150 beygir arasında güç gerektiren durumlar için kullanılacak olan 1.5 litrelik TFSI turbo benzinli ünite olacak. Değişken geometrili turboşarj ile donatılan ve yakıt tüketimini iyileştiren Miller döngüsüyle çalışan ünite, halihazırda T-Roc gibi modellerin kalbinde yer alıyor.
Daha yüksek performans arayan sürücülere ise 333 beygire kadar güç üretebilen ve şu anda Golf R modelinde karşımıza çıkan 2.0 litrelik TSI turbo benzinli motor sunulacak. Üçüncü seçenek konumundaki 2.0 litrelik TDI dizel ünitenin de birçok Skoda ve Volkswagen aracında yer alacağı aktarılıyor ve 116 beygirden 193 beygire kadar farklı güç ayarlarıyla geliyor. Güç değerleri Euro 7 normlarını karşılamak üzere biraz değiştirilebilir.