Volkswagen'den radikal karar: Milyonlarca aracı etkileyecek! Bir devir resmen kapanıyor

Volkswagen, Avrupa Birliği'nin yaklaşan Euro 7 emisyon standartları doğrultusunda, üç silindirli motorların üretimine son vererek tamamen dört silindirli ve hibrit seçeneklere odaklanma kararı aldı.

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 09:46
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 09:46

Avrupa Birliği (AB), 29 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek katı Euro 7 emisyon normlarına geçiş yapıyor. Yeni düzenlemeler, otomobil üreticilerini büyük adımlar atmaya zorluyor. Son raporlara göre Grubu, SEAT ve Skoda modellerindeki üç silindirli benzinli motor üretimini durduracak.

HABERİN ÖZETİ

Avrupa Birliği'nin (AB) katı Euro 7 emisyon normlarına geçişi, Volkswagen Grubu'nu SEAT ve Skoda modellerindeki üç silindirli benzinli motor üretimini durdurmaya yöneltti.
Volkswagen Grubu, otomobillerde sadece dört silindirli motor seçenekleri sunacak.
Bu motorlar hafif ve tam hibrit versiyonlarıyla donatılacak.
Gelecekte kitlesel pazar modellerinde sadece 1.5 litre ve 2.0 litre dört silindirli motorlar kullanılacak.
Daha niş motorlar, örneğin Audi RS3 modelindeki beş silindirli ünite aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak.
Volkswagen Grubu, geniş model yelpazesinde üç temel motor sunmaya odaklanacak: 1.5 litre TFSI turbo benzinli, 2.0 litre TSI turbo benzinli ve 2.0 litre TDI dizel.
Cartoq.com sitesinin haberine göre, enine motorlu tüm araçların artık sadece dört silindirli seçeneklerle tüketicilerin karşısına çıkacağı belirtildi. Ayrıca bu ünitelerin, hafif ve tam hibrit versiyonlarıyla donatılacağı bildirildi.

VOLKSWAGEN MOTOR AİLELERİNİ BASİTLEŞTİRİYOR

Alman otomotiv devi, motor ailelerini basitleştirip verimliliği artırmak amacıyla gelecekte kitlesel pazar modellerinde yalnızca 1.5 litre ve 2.0 litre dört silindirli motorlara güvenecek. Düzenlemelere tam uyum sağlamak adına Audi RS3 modelindeki beş silindirli ünite gibi daha niş motorlar da aşamalı şekilde kullanımdan kaldırılacak.

Almanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya gibi AB pazarlarında Volkswagen, halihazırda birçok araçta turboşarjlı üç silindirli üniteler sunuyor. Polo, T-Cross, T-Roc, Skoda Fabia ve Skoda Kamiq gibi sevilen otomobillerde bu motor tipi bulunuyor.

Yeni planlama kapsamında Volkswagen Grubu, geniş model yelpazesinde sadece üç temel motor sunmaya odaklanacak. İlk seçenek, 100 beygir ile 150 beygir arasında güç gerektiren durumlar için kullanılacak olan 1.5 litrelik TFSI turbo benzinli ünite olacak. Değişken geometrili turboşarj ile donatılan ve yakıt tüketimini iyileştiren Miller döngüsüyle çalışan ünite, halihazırda T-Roc gibi modellerin kalbinde yer alıyor.

Daha yüksek performans arayan sürücülere ise 333 beygire kadar güç üretebilen ve şu anda Golf R modelinde karşımıza çıkan 2.0 litrelik TSI turbo benzinli motor sunulacak. Üçüncü seçenek konumundaki 2.0 litrelik TDI dizel ünitenin de birçok Skoda ve Volkswagen aracında yer alacağı aktarılıyor ve 116 beygirden 193 beygire kadar farklı güç ayarlarıyla geliyor. Güç değerleri Euro 7 normlarını karşılamak üzere biraz değiştirilebilir.

