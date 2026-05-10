 | Ömer Faruk Dogan

Volvo'dan ücretli abonelik eleştirisi: "Müşteriden ufak hesaplarla para istenmemeli"

Birçok otomobil üreticisinin "ücretlik abonelik modeli" uygulamasına Volvo'dan tepki geldi. Volvo Ticari Yöneticisi Eric Severinson, lüks araçlarda koltuk ısıtma gibi temel fonksiyonlar için ekstra abonelik ücreti talep edilmesini eleştirdi.

Volvo'dan ücretli abonelik eleştirisi:
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 13:23
10.05.2026
saat ikonu 13:23

İsveçli otomotiv devi Volvo, temel fonksiyonlar için kullanıcılardan aylık ücret talep eden abonelik sistemlerini sert bir dille eleştirerek premium deneyime odaklanılması gerektiğini savundu. Volvo, sektörde giderek yaygınlaşan araç içi ücretli abonelik modeline karşı net bir tavır ortaya koydu.

HABERİN ÖZETİ

Volvo, araçlarda temel özellikler için abonelik sistemlerini eleştirerek premium deneyime odaklanılması gerektiğini savunuyor.
Volvo'nun Ticari Yöneticisi Eric Severinson, kullanıcıların zaten yüksek meblağlar ödediği araçlarda koltuk ısıtma gibi temel özellikler için ek ücret talep edilmesini doğru bulmuyor.
Severinson, yaklaşık 80 bin dolar harcayarak otomobil alan bir kişiden koltuk ısıtma gibi fonksiyonlar için ayda 5 dolar daha istemenin yanlış bir strateji olduğunu belirtiyor.
Abonelik sistemlerinin ancak gelişmiş yazılım hizmetlerinde anlamlı olabileceği, bağlantı paketleri veya gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi değerli içerikler sunulması halinde ücretlendirilebileceği ifade ediliyor.
Şirketin Ticari Yöneticisi (CCO) Eric Severinson, kullanıcıların halihazırda yüksek meblağlar ödediği araçlarda koltuk ısıtma gibi temel özellikler için ekstra aylık ücret talep edilmesini doğru karşılamadıklarını açıkladı.

"80 BİN DOLAR ÖDEYEN MÜŞTERİDEN AYLIK 5 DOLAR İSTENMEZ"

Gerçekleştirilen söyleşide Eric Severinson, yaklaşık 80 bin dolar harcayarak otomobil satın alan bir kişiden çok daha ucuz modellerde bile standart olarak sunulan koltuk ısıtma gibi fonksiyonlar için ayda 5 dolar daha istemenin yanlış bir strateji olduğunu vurguladı.

Abonelik sistemlerinin ancak gelişmiş yazılım hizmetlerinde anlamlı olabileceği belirtildi. Bağlantı paketleri veya gelişmiş sürücü destek sistemlerinin, Netflix veya Disney+ platformlarında olduğu gibi değerli içerikler sunması halinde ücretlendirilebileceği ifade edildi.

