Volvo'dan ücretli abonelik eleştirisi: "Müşteriden ufak hesaplarla para istenmemeli"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsveçli otomotiv devi Volvo, temel fonksiyonlar için kullanıcılardan aylık ücret talep eden abonelik sistemlerini sert bir dille eleştirerek premium deneyime odaklanılması gerektiğini savundu. Volvo, sektörde giderek yaygınlaşan araç içi ücretli abonelik modeline karşı net bir tavır ortaya koydu.
Şirketin Ticari Yöneticisi (CCO) Eric Severinson, kullanıcıların halihazırda yüksek meblağlar ödediği araçlarda koltuk ısıtma gibi temel özellikler için ekstra aylık ücret talep edilmesini doğru karşılamadıklarını açıkladı.
Gerçekleştirilen söyleşide Eric Severinson, yaklaşık 80 bin dolar harcayarak otomobil satın alan bir kişiden çok daha ucuz modellerde bile standart olarak sunulan koltuk ısıtma gibi fonksiyonlar için ayda 5 dolar daha istemenin yanlış bir strateji olduğunu vurguladı.
Abonelik sistemlerinin ancak gelişmiş yazılım hizmetlerinde anlamlı olabileceği belirtildi. Bağlantı paketleri veya gelişmiş sürücü destek sistemlerinin, Netflix veya Disney+ platformlarında olduğu gibi değerli içerikler sunması halinde ücretlendirilebileceği ifade edildi.