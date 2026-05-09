Çinli elektrikli otomobil üreticileri Avrupa pazarında dengeleri değiştirmeyi sürdürüyor. Son dikkat çeken hamle ise Leapmotor’dan geldi. Şirket, Almanya’da satışa sunduğu kompakt şehir otomobili T03 için oldukça iddialı bir kampanya başlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 49 euroya elektrikli otomobil: Çinliler piyasayı alt üst etti Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, Almanya pazarında aylık 49 euro gibi iddialı bir leasing bedeliyle kompakt şehir otomobili T03'ü satışa sunarak Avrupa pazarında dengeleri değiştirmeyi sürdürüyor. Leapmotor'un T03 modeli için uygulanan 49 euro'luk aylık leasing bedeli, devlet teşvikleriyle mümkün oluyor ve Avrupa'daki benzer modellere göre önemli ölçüde daha uygun. T03, uygun fiyatına rağmen geri görüş kamerası, altı hava yastığı ve panoramik cam tavan gibi donanımları standart olarak sunuyor. Leapmotor'un Almanya'daki satışları nisan ayında dört kattan fazla artış göstererek ilk dört ayda yüzde 358'lik bir yükselişle 4 bin 523 adede ulaştı. Stellantis ile kurulan ortaklık, Leapmotor'a Avrupa'da geniş satış ve dağıtım ağından yararlanma avantajı sağlıyor. Avrupa Birliği'nin ek vergilendirmelerine rağmen Çinli markalar, düşük üretim maliyetleri ve güçlü batarya tedarik zinciri sayesinde rekabetçi fiyatlar sunabiliyor. Almanya'nın 3 milyar euroluk elektrikli araç teşvik programı, Çinli üreticilere önemli avantajlar sağlıyor.

Devlet teşviklerinin de etkisiyle aracın aylık leasing bedeli 49 euroya kadar düşüyor. Açıkçası bu rakam, Avrupa otomotiv sektöründe alışılmış fiyatların oldukça altında. Benzer segmentte yer alan modellerle karşılaştırıldığında fark daha da net ortaya çıkıyor. Örneğin Fiat 500e’nin aylık leasing bedeli yaklaşık 99 euro seviyesinde. Yani Leapmotor, neredeyse bunun yarı fiyatına elektrikli otomobil sunuyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER FİYAT SAVAŞINI KIZIŞTIRIYOR

Leapmotor’un stratejisi oldukça net: Lüks ya da premium algısı yaratmak yerine, ulaşılabilir fiyatlı ve yeterli donanıma sahip otomobillerle geniş kitlelere ulaşmak. T03, uygun fiyatına rağmen geri görüş kamerası, altı hava yastığı ve panoramik cam tavan gibi birçok özelliği standart olarak sunuyor. Günlük kullanım için ihtiyaç duyulan pek çok ekipman araçta hazır geliyor. Bu da Avrupa’daki geleneksel üreticiler açısından ciddi bir baskı anlamına geliyor. Çünkü Çinli markalar artık yalnızca ucuz otomobiller üretmiyor; aynı zamanda teknoloji ve donanım bakımından da kullanıcı beklentilerini karşılıyor.

ALMANYA’DA SATIŞLAR HIZLA YÜKSELDİ

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu’nun (KBA) verilerine göre Leapmotor’un satışları nisan ayında dört kattan fazla arttı. Markanın 2026 yılının ilk dört ayında gerçekleştirdiği teslimatlar yüzde 358 yükselerek 4 bin 523 adede ulaştı. Toplam satış rakamları hâlâ büyük üreticilerin gerisinde olsa da büyüme temposu oldukça dikkat çekici. Bu hız korunursa Leapmotor’un Almanya’da Smart ve Honda gibi markaları geride bırakabileceği konuşuluyor.

STELLANTİS ORTAKLIĞI BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Leapmotor’un Avrupa’daki en önemli kozlarından biri Stellantis ile kurduğu ortaklık. Bu iş birliği sayesinde Çinli üretici, Stellantis’in geniş satış ve dağıtım ağından yararlanabiliyor. Böylece sıfırdan bayi ağı oluşturmak zorunda kalmadan Avrupa pazarında hızlı şekilde büyüyor. Aslında sektör uzmanlarına göre asıl önemli nokta burada. Çünkü Çinli markalar, Avrupa’da elektrikli otomobillerin fiyat çıtasını aşağı çekmeye başladı. Bu durum Renault R5 E-Tech, Volkswagen ID. Polo ve Fiat 500e gibi Avrupa merkezli giriş seviyesi modeller üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor.

AVRUPA’DA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Avrupa Birliği’nin Çin üretimi elektrikli araçlara uyguladığı ek vergilere rağmen Çinli markalar rekabetçi fiyatlar sunmayı sürdürüyor. Bunun arkasında düşük üretim maliyetleri ve Çin’in güçlü batarya tedarik zinciri bulunuyor. Almanya’nın 3 milyar euroluk elektrikli araç teşvik programı da Çinli üreticilerin elini güçlendiriyor. Yani Avrupa’nın kendi destekleri, sadece yerli markalara değil, Çinli şirketlere de önemli avantaj sağlıyor.