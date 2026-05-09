Araç muayenesinde yeni dönem: Gözler Danıştay onayında

Türkiye’de araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan yeni işletim sürecine ilişkin Danıştay ve ilgili kamu kurumlarının onay süreçlerinde son dönemece girildi. Yeni dönemde hizmeti devralmaya hazırlanan MOI Ortak Girişim Grubu’nun TURKA markasıyla yürüttüğü çalışmalar hızla sürüyor.

Araç muayenesinde yeni dönem: Gözler Danıştay onayında
Türkiye’de hizmetlerinin özel sektör modeliyle dönüşüm süreci ilk kez 2004 yılında başlatılmış, sonrası Danıştay başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının onayları ve yasal geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından hizmetler yaklaşık 31 aylık sürecin sonunda 2007 yılında tarafından verilmeye başlanmıştı.

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinin özel sektör tarafından yürütülmesine ilişkin yeni döneme geçiş süreci, ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu (TURKA) için Danıştay onayını bekliyor.
Türkiye'de araç muayene hizmetleri ilk kez 2004 yılında özel sektöre devredilmiş ve 2007'de TÜVTÜRK tarafından verilmeye başlanmıştı.
20 yıllık yeni döneme ilişkin ihale MOI Ortak Girişim Grubu (TURKA) tarafından 1,72 milyar ABD doları ile kazanıldı.
İhale sürecinin ardından hazırlanan İmtiyaz Sözleşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Danıştay'ın görüş ve onayına sunuldu.
Tüm yasal ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından TURKA'nın 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralması bekleniyor.
TURKA, örnek yeni nesil bir istasyonu devreye almayı ve Ar-Ge merkezi olarak kullanmayı planlıyor.
Mevcut lisans süresinin sona yaklaşmasıyla başlatılan 20 yıllık yeni döneme ilişkin ihale süreci sonuçlanacak Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. MOI Ortak Girişim Grubu (TURKA), toplam 1,72 milyar ABD doları ile en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanırken, süreç ilgili kamu kurumları kararıyla resmiyet kazanmıştı.

DANIŞAY ONAYI BEKLENİYOR

İhale sürecinin ardından hazırlanan İmtiyaz Sözleşmesi ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 26 Mayıs 2025 tarihli yazısıyla Danıştay’ın görüş ve onay sürecine sunuldu. Rekabet Kurulu ve milli güvenlik kapsamında yürütülen değerlendirmeler tamamlandı.

Danıştay değerlendirmesi ile ilgili bakanlık ve tüm ilgili kurumların onay süreçlerinin sonuçlanması bekleniyor. Sözleşme imza aşamasına ise tüm yasal ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından geçilecek. İhale şartnamesinde yer alan ödeme süreci de Danıştay onayı sonrasında başlayacak.

"OLAĞAN SÜREÇ İŞLİYOR"

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Selman, süreçlerin olağan kamu prosedürleri çerçevesinde ilerlediğini belirterek, "Şu anda Danıştay onay süreci devam ediyor. İlgili bakanlık ve kamu kurumlarının onaylarının tamamlanmasını bekliyoruz. Araç muayene hizmetleri gibi stratejik öneme sahip bir alanda tüm süreçler ilgili kamu otoritelerinin koordinasyonunda ve doğal işleyişi içinde ilerliyor" dedi.

Selman, tüm onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından TURKA’nın 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacağını belirtti.

YILLIK 16 MİLYON MUAYENE

2025 verilerine göre, Türkiye’de tekrar muayenelerle birlikte yıllık araç muayene sayısı 16 milyona yaklaşırken, her yıl 1 milyondan fazla yeni araç trafiğe çıkıyor. Artan araç parkı ile birlikte araç muayene hizmetlerinin stratejik öneminin de büyüdüğü belirtiliyor.

ÖRNEK YENİ NESİL İSTASYON GELİYOR

Öte yandan TURKA’nın, yeni dönem hazırlıkları kapsamında yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı örnek yeni nesil istasyonunu kısa süre içinde devreye alması planlanıyor. Aynı zamanda Ar-Ge merkezi olarak konumlandırılacak istasyonda; çok noktalı kamera altyapıları, lazer tarayıcılar ve yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileri gibi yeni nesil araç muayene sistemlerinin test edilmesi hedefleniyor.

