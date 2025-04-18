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 | Ömer Faruk Dogan

Xiaomi kazasından sonra harekete geçtiler: Çin'den otomobillere yeni düzenleme! Bu terimler yasaklandı

Çin, otomotiv sektöründe hızla gelişen akıllı ve otonom sürüş teknolojilerine karşı yeni bir denetim süreci başlattı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan düzenleme ile otomobil firmalarının reklam ve tanıtım materyallerinde "akıllı sürüş" ve "otonom sürüş" gibi ifadeleri kullanması yasaklandı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 15:57

Çin, otomotiv sektöründeki hızlı teknolojik gelişmelere karşı denetim mekanizmalarını sertleştiriyor. Ülkenin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, otomobil üreticilerine yönelik yeni bir düzenleme kapsamında, reklam ve tanıtım çalışmalarında "akıllı sürüş" ve "otonom sürüş" ifadelerinin kullanılmasını yasakladı.

YANILTICI İFADELERİN ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLİYORLAR

Karar, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 60 otomobil markasının temsilcileriyle yapılan özel bir toplantıda alındı. Yeni düzenleme, özellikle sürüş destek sistemlerinin (ADAS) tanıtımıyla ilgili yanıltıcı ifadelerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Xiaomi'nin mart ayında yaşadığı ve bir sürücünün hayatını kaybettiği SU7 kazası, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve güvenlik tartışmalarını alevlendirmişti. Kazada, aracın kontrolünün sürücüye geçmesinden saniyeler sonra yaşanan çarpışma ve ardından çıkan yangın, mevcut sistemlerin güvenilirliği konusunda soru işaretleri doğurmuştu.

Bakanlığın açıklamasına göre, otomobil firmaları artık satışa sunulmuş araçlarda ADAS yazılımlarını uzaktan güncelleyerek test edemeyecek. Bu tür güncellemelerin yürürlüğe girmesi için hem kapsamlı güvenlik testlerinden geçmesi hem de resmi onay alması gerekecek. Böylece tüketici güvenliğinin daha sağlam temellere oturtulması hedefleniyor.

Huawei'nin de katıldığı toplantıya, Audi gibi markalara gelişmiş sürüş teknolojileri sunan çok sayıda firma da dahil oldu.

Özellikle BYD gibi markaların 10 bin doların altındaki araçlara ücretsiz "akıllı sürüş" özellikleri sunduğu rekabet ortamında, yeni düzenleme büyük yankı uyandırdı. Reklam yasasına göre, bu tür ifadeleri yanlış veya abartılı kullanan firmalar, reklam harcamasının 10 katına kadar para cezası alabilir; ciddi vakalarda ise lisans iptali ya da hapis cezası bile gündeme gelebilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

BYD hangi ülkenin?
BYD, Çin merkezli bir otomotiv ve teknoloji şirketidir. 1995 yılında kurulan şirketin adı "Build Your Dreams" (Hayallerini İnşa Et) ifadesinin kısaltmasıdır. Marka, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri alanında dünya çapında öne çıkıyor.
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#Otomobil
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