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Otomobil
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 | Ömer Faruk Dogan

Xiaomi otomobil duvara tosladı! 75 bin araç teslim edildi ama yine de zarar

Xiaomi 2025'in ilk çeyreğinde 75 bini aşkın araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu önemli bir büyüme göstergesi olsa da, şirket her araç başına yaklaşık 900 dolar zarar yazdı. Peki Xiaomi şimdi ne yapacak?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 14:06

Xiaomi 2025 yılının ilk çeyreğine ait mali raporunu yayımladı ve raporda, şirketin elektrikli araç işinde önemli ilerleme kaydettiği ortaya kondu. 2025'in ilk çeyreğinde SU7 serisine ait tam 75 bin 869 araç teslim edilirken, otomobilin toplam teslimat adedinin ise 258 bini aştığı belirtildi.

Aynı çeyrekte Xiaomi'nin elektrikli araçlardan ve yapay zeka biriminden elde ettiği gelir 2.58 milyar dolar noktasına ulaşırken, bunun 2.51 milyar doları elektrikli araç satışlarından, 70 milyon doları ise diğer ilgili iş kollarından geldi.

Xiaomi otomobil duvara tosladı! 75 bin araç teslim edildi ama yine de zarar

ARAÇ BAŞINA ORTALAMA ZARAR 900 DOLAR

Teknoloji devi, söz konusu gelir üzerinden yüzde 23,2 brüt kâr marjı bildirmiş olmasına rağmen edilen zarar yaklaşık 70 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar ışığında şirketin elektrikli araç birimi, yılın ilk çeyreğinde araç başına ortalama yaklaşık 903 dolar zarar etmiş oldu.

Hatırlatmak gerekirse Xiaomi, 2024 yılında 136 bin 854 araç teslimatına karşılık toplam 862 milyon dolar zarar etmişti. Araç başına ortalama zarar ise yaklaşık 6 bin dolar civarındaydı. Dolayısıyla firmanın geçen yıldan bu yana mali durumunu toparladığı görülüyor.

Zararlarla ilgili konuşan Xiaomi Grubu Başkanı Lu Weibing, şirketin otomotiv işinin hâlâ erken aşamada olduğunu ve henüz yeterli ölçeğe ulaşmadığını belirtti. Lu, yüksek başlangıç yatırımları ve maliyet tahsisi nedeniyle, kendi fabrikaları ve özgün teknolojilere yapılan yatırımların ilk aşamada zarara neden olduğunu; bunun elektrikli araç endüstrisinde yaygın bir durum olduğunu vurguladı.

Weibing, teslimat hacmi arttıkça ölçek ekonomisinin etkisiyle zararların daralacağını öngördüğünü ifade etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Xiaomi SU7 serisi ne kadar ilgi gördü?
2025'in ilk çeyreğinde SU7 serisine ait tam 75 bin 869 adet araç teslim edildi. Toplam teslimat sayısı ise 258 bini aşarak modelin pazarda ciddi bir talep gördüğünü gösterdi.
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