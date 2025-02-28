Xiaomi SU7 Ultra aracını tanıttı: 1.526 beygir gücü ve 1.98 saniye 100 km hızlanma süresiyle tam bir elektrikli canavar

Xiaomi, elektrikli otomobil dünyasında yeni süper sedanı SU7 Ultra modelini tanıttı. 1.526 beygir gücü ve 1,98 saniyede 0-100 km/s hızlanma süresi ile tam bir performans canavarı olan araç, 620 km menzil sunuyor. Xiaomi SU7 Ultra Türkiye fiyatı henüz açıklanmasa da Çin'de 73 bin dolardan satışa çıktı. İşte Xiaomi SU7 Ultra teknik özellikleri ve tüm detaylar.

Xiaomi, performans odaklı yeni elektrikli sedan modeli SU7 Ultra'yı Çin'de yaklaşık 73 bin dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürdü. 1.526 beygir gücüne sahip olan bu canavar, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 1,98 saniyede tamamlayabiliyor. Xiaomi, 2025 yılı içinde 10 bin adet SU7 Ultra satmayı hedefliyor. Araç teslimatları nisan ayında başlayacak.

Xiaomi'nin standart elektrikli sedanı SU7, Çin pazarına Mart 2024'te 21 bin 600 ila 41 bin 150 dolar fiyat aralığında giriş yaptı. Çin'de büyük ilgi gören SU7, 139 bin 847 adet satış rakamına ulaştı ve 2024 sonunda 248 binden fazla kesin sipariş aldı. Şu an, Xiaomi SU7 sipariş eden müşteriler için bekleme süresi 26 – 35 hafta arasında değişiyor.

Performans odaklı Xiaomi SU7 Ultra için ön siparişler Ekim 2024'te başladı. Ön sipariş fiyatı 111 bin 790 dolar olarak açıklanan modelin prototipi, Nürburgring Nordschleife pistinde dört kapılı en hızlı sedan ünvanını kazandı. 11 Şubat'ta, Çin'de Chengdu Tianfu Pisti'nin en hızlı otomobili oldu. 27 Şubat 2025'te ise resmi olarak satışa sunuldu.

XIAOMI SU7 ULTRA TASARIMI

Xiaomi SU7 Ultra, standart SU7'nin tasarım dilini korurken bazı farklılıklara sahip. Model, daha büyük bir ön spoyler, frenler ve arka spoyler ile ayrışıyor. Bunun yanı sıra daha geniş bir gövdeye sahip olan bu elektrikli canavar, sadece beş özel renkte sunuluyor: Siyah, Beyaz, Sarı, Gümüş ve Yeşil.

Aracın ön bölümünde 24 ayar altın kaplama bir amblem bulunuyor. Boyutları ise 5115 mm / 1970 mm / 1465 mm ve 3000 mm dingil mesafesi olarak açıklandı. Arka spoyler genişliği 1.560 mm, uzunluğu 240 mm olup, aktif arka difüzörle birlikte 285 kg bastırma kuvveti sağlıyor.

ŞASİ VE GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

Xiaomi SU7 Ultra, Pirelli P Zero 5 lastiklere sahip 21 inç jantlar ve önde 430 mm karbon seramik fren diskleri kullanıyor (şu ana kadar bir spor otomobilde kullanılan en büyük fren diskleri).

2 bin 360 kilogram ağırlığa sahip olan spor otomobilin arka fren diskleri ise 410 mm boyutunda karşımıza çıkıyor. Seramik frenlerin maksimum sıcaklığının 1300°C'nin üzerinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca önde Akebono 6 pistonlu kaliperler ve arkada 4 pistonlu kaliperler mevcut.

100 km/s hızdayken 30,8 metrede durabildiği iddia edilen Xiaomi SU7 Ultra, standart olarak üç elektrik motoruyla donatıldı:

Ön aksta 288 kW (386 hp) gücünde bir motor yer alırken arka aksta 425 kW (570 hp) gücünde iki motor kullanıcıları karşılıyor. Sistemin toplam gücü ise 1.138 kW (1.526 hp) seviyesine ulaşıyor. En fazla 1.770 Nm tork üretebilen arabanın arka motorlarının maksimum devri 27 bin 200 rpm olarak dikkatleri çekiyor. Bu kombinasyonlar ile sedan, sadece 1,98 saniyede 100 km/s hıza ulaşabilirken maksimum hızı 359 km/s olarak gözler önüne seriliyor.

XIAOMI SU7 ULTRA BATARYA VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ

CATL üretimi 93,7 kWh Qilin 2.0 NMC bataryayla donatılan Xiaomi SU7 Ultra, CLTC'ye göre 620 kilometre menzil sunuyor. Batarya, 10 kat artırılmış yırtılma ve çizilme direnci, 10 kat artırılmış yapışma ve 13 kat artırılmış delinme direncine sahip "kurşun geçirmez kaplama" ile destekleniyor. Ve sadece 11 dakikada yüzde 10'dan 80'e şarj olabiliyor.

PORSCHE TAYCAN TURBO GT'Yİ GEÇTİ

Şubat 2025'te Xiaomi SU7 Ultra Şanghay Uluslararası Pisti'nde 2:09.944 tur süresiyle en hızlı seri üretim otomobil oldu. İkinci sırada ise Porsche Taycan Turbo GT, 2:11.28 tur süresiyle yer aldı.

XIAOMI SU7 ULTRA İÇ MEKANI

Xiaomi SU7 Ultra'nın iç mekanı bol miktarda karbon fiber kaplamaya sahip. Ön koltuk, orta konsol, direksiyon simidi ve tavan gibi 17 farklı noktada kullanılan bu malzeme toplamda 3,74 metrekarelik bir alan (dış parçalarla birlikte 5,5 metrekare) kaplıyor.

Xiaomi SU7 Ultra diğer özellikleri arasında sportif Alcantara kaplı koltuklar, direksiyonun arkasında bir vites değiştirici ve orta konsolda büyük bir ekran yer alıyor. Alcantara, direksiyon simidi, koltuklar, kapı kartları ve gösterge paneli dahil olmak üzere SU7 Ultra'nın iç mekanının toplam 5 metrekaresini kaplıyor.

Markanın temsilcilerine göre, Alcantara ışık yansıması sorunlarını önlemeye katkı sağlıyor. Aynı zamanda geleneksel deriye göre yüzde 50 daha hafif olan bu kaplama aracın dinamik performansını artırmada olumlu bir etkiye sahip oluyor.

SU7 Ultra'nın kabininde sürücü koltuğundaki bağımsız hoparlörler de dahil olmak üzere 25 hoparlör bulunuyor. Diğer ayrıntılar arasında çift 50W kablosuz telefon şarj pedleri ve dört kapı için çift katmanlı cam yer alıyor. Kaputun altında, Xiaomi SU7 Ultra 105 litre alana sahip. Tüm araç camı UV ışınlarının yüzde 99'undan fazlasını engelliyor.

İç mekan üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. OLED ekran ve artırılmış gerçeklik destekli baş üstü gösterge ekranı ile donatılmış SU7 Ultra, sesli kontrol sistemine sahip.

AKILLI SÜRÜŞ SİSTEMİ İLE GELİYOR

Xiaomi SU7 Ultra'nın akıllı sürüş sistemi 3 LiDAR, 12 kamera ve 5 milimetre dalga radarı kullanıyor. Otomatik Navigasyon (NOA) özelliğini ve vale parkını destekliyor. Gelişmiş bir kendi kendine park sistemine sahip olan ve 10 milyon klip ile eğitilen Xiaomi HAD sistemi Mart 2025'te satışa sunulacak. Sedanın sürüş destek sistemi ayrıca otonom acil frenleme sistemini de beraberinde getiriyor.

XIAOMI SU7 ULTRA FİYATI

Xiaomi, Ekim 2024'te SU7 Ultra ön sipariş fiyatını 111 bin 790 dolar olarak duyurmuştu. Ancak satış fiyatı çok daha ucuz. Xiaomi CEO'su Lei Jun, nihai satış fiyatının 72 bin 830 dolar şeklinde belirlendiğini açıkladı.

Sedanı Mart 2025 sonuna kadar sipariş verenler, iç ve dış karbon fiber paketlerini ücretsiz olarak alabilecek. Nisan 2025'te teslimatlara başlanacak olan Xiaomi SU7 Ultra, rekabetçi fiyatı sayesinde 2025 sonunda 10 bin satış hedefine ulaşabilir.