Xiaomi 15 Ultra özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı! Mobil fotoğrafçılığın zirvesi

Xiaomi yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra modelini resmi olarak tanıttı. 200 Megapiksellik periskop kamerası ve Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile gelen üst seviye cihaz, düşük ışıkta rakipsiz bir fotoğraf deneyimi sunmayı vaat ediyor. Peki Xiaomi 15 Ultra fiyatı ne kadar ve Türkiye'ye gelecek mi? Xiaomi 15 Ultra özellikleri neler sunuyor? İşte tüm detaylar.

Xiaomi en güçlü akıllı telefonu Xiaomi 15 Ultra modelini Çin'de düzenlenen etkinlikte tanıttı. Cihaz, Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max gibi güçlü rakipleriyle yarışmaya hazırlanıyor. Xiaomi 15 Ultra özellikleri arasında en dikkat çeken nokta ise 200 Megapiksel periskop kamera olurken, cihazın düşük ışıkta mükemmel performans sunduğu belirtiliyor.

XIAOMI 15 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu, özellikle kamera performansı açısından büyük yenilikler getiriyor. Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu bulunan cihazın en dikkat çekici özelliği, 200 Megapiksel çözünürlüğündeki 4.3x periskop lensi. Xiaomi, bu lensin büyük sensörü, yüksek diyafram açıklığı ve gelişmiş ışık toplama yeteneğiyle düşük ışıkta harika bir zoom performansı sunduğuna dikkat çekiyor.

Diğer üç arka sensörün hepsi 50 Megapiksel ve küçük farklılıklar olsa da geçen yılki modele benzer şekilde ayarlanmış.

Xiaomi 15 Ultra, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor. Çipset, yüksek performans ve düşük güç tüketimi sunarak telefonun hem oyunlarda hem de günlük kullanımda üst düzey bir hız sunmasını sağlıyor. LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisi ile desteklenen cihaz, Android 15 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın ekranı 6.73 inç büyüklüğünde ve 1-120Hz dinamik yenileme hızına sahip. Parlaklık seviyesi 3.200 nite yükseltilerek HDR performansı iyileştirilmiş. Telefonun 6.000 mAh bataryası, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği ile uzun kullanım süresi sunuyor.

XIAOMI 15 ULTRA TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? FİYATI NE KADAR?

Xiaomi 15 Ultra fiyatı Çin'de 6.499 yuan (yaklaşık 893 dolar) olarak açıklandı. Avrupa ve Türkiye fiyatları henüz netleşmese de vergiler hariç yaklaşık 32 bin TL civarında olması bekleniyor.

Telefonun uluslararası lansmanı 2 Mart'ta, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te yapılacak. Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de satışa sunulacak mı? Şu an için net bir bilgi yok, ancak Xiaomi'nin amiral gemisi modellerini genellikle Türkiye’ye getirdiği düşünüldüğünde oldukça yüksek bir ihtimal.

Merak edenler için bir bakışta Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri:

Ekran: 6.73 inç, AMOLED, 1440x3200 (QHD+), 120Hz

6.73 inç, AMOLED, 1440x3200 (QHD+), 120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Arka kamera: 200MP, F2.6 (ana kamera), 50MP, F1.63 (ikincil kamera), 50MP, F2.2 (ultra geniş açılı kamera), 50MP, F1.8 (telefoto kamera)

200MP, F2.6 (ana kamera), 50MP, F1.63 (ikincil kamera), 50MP, F2.2 (ultra geniş açılı kamera), 50MP, F1.8 (telefoto kamera) Ön kamera: 32MP

32MP Pil: 6.000 mAh, 90W hızlı şarj

6.000 mAh, 90W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0