Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Xiaomi 15 Ultra özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı! Mobil fotoğrafçılığın zirvesi

Xiaomi yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra modelini resmi olarak tanıttı. 200 Megapiksellik periskop kamerası ve Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile gelen üst seviye cihaz, düşük ışıkta rakipsiz bir fotoğraf deneyimi sunmayı vaat ediyor. Peki Xiaomi 15 Ultra fiyatı ne kadar ve Türkiye'ye gelecek mi? Xiaomi 15 Ultra özellikleri neler sunuyor? İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Xiaomi 15 Ultra özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı! Mobil fotoğrafçılığın zirvesi
KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 17:48

Xiaomi en güçlü akıllı telefonu Xiaomi 15 Ultra modelini Çin'de düzenlenen etkinlikte tanıttı. Cihaz, Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max gibi güçlü rakipleriyle yarışmaya hazırlanıyor. Xiaomi 15 Ultra özellikleri arasında en dikkat çeken nokta ise 200 Megapiksel periskop kamera olurken, cihazın düşük ışıkta mükemmel performans sunduğu belirtiliyor.

Xiaomi 15 Ultra arka kamera

XIAOMI 15 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu, özellikle kamera performansı açısından büyük yenilikler getiriyor. Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu bulunan cihazın en dikkat çekici özelliği, 200 Megapiksel çözünürlüğündeki 4.3x periskop lensi. Xiaomi, bu lensin büyük sensörü, yüksek diyafram açıklığı ve gelişmiş ışık toplama yeteneğiyle düşük ışıkta harika bir zoom performansı sunduğuna dikkat çekiyor.

Diğer üç arka sensörün hepsi 50 Megapiksel ve küçük farklılıklar olsa da geçen yılki modele benzer şekilde ayarlanmış.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor. Çipset, yüksek performans ve düşük güç tüketimi sunarak telefonun hem oyunlarda hem de günlük kullanımda üst düzey bir hız sunmasını sağlıyor. LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisi ile desteklenen cihaz, Android 15 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın ekranı 6.73 inç büyüklüğünde ve 1-120Hz dinamik yenileme hızına sahip. Parlaklık seviyesi 3.200 nite yükseltilerek HDR performansı iyileştirilmiş. Telefonun 6.000 mAh bataryası, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği ile uzun kullanım süresi sunuyor.

Xiaomi 15 Ultra

XIAOMI 15 ULTRA TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? FİYATI NE KADAR?

Xiaomi 15 Ultra fiyatı Çin'de 6.499 yuan (yaklaşık 893 dolar) olarak açıklandı. Avrupa ve Türkiye fiyatları henüz netleşmese de vergiler hariç yaklaşık 32 bin TL civarında olması bekleniyor.

Telefonun uluslararası lansmanı 2 Mart'ta, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te yapılacak. Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de satışa sunulacak mı? Şu an için net bir bilgi yok, ancak Xiaomi'nin amiral gemisi modellerini genellikle Türkiye’ye getirdiği düşünüldüğünde oldukça yüksek bir ihtimal.

Xiaomi 15 Ultra

Merak edenler için bir bakışta Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri:

  • Ekran: 6.73 inç, AMOLED, 1440x3200 (QHD+), 120Hz
  • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
  • RAM: 12 GB / 16 GB
  • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
  • Arka kamera: 200MP, F2.6 (ana kamera), 50MP, F1.63 (ikincil kamera), 50MP, F2.2 (ultra geniş açılı kamera), 50MP, F1.8 (telefoto kamera)
  • Ön kamera: 32MP
  • Pil: 6.000 mAh, 90W hızlı şarj
  • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Xiaomi YU7 modelinin iç mekan görselleri sızdırıldı
Apple'ın en ucuz iPhone modeli: iPhone 16E Türkiye'da satışa sunuldu

Sıkça Sorulan Sorular

Xiaomi 15 Ultra fiyat ne kadar?
Xiaomi 15 Ultra, Çin'de 893 dolar fiyata sahip. Ancak telefonun Türkiye fiyatı henüz net değil.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.