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 | Ömer Faruk Dogan

Xiaomi YU7 modelinin iç mekan görselleri sızdırıldı

Xiaomi YU7 modeli, Panoramik Head-Up Display ve HyperOS işletim sistemiyle donatıldı. Çinli teknoloji devinin yeni elektrikli otomobili minimalist kokpiti ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor.

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Xiaomi YU7 modelinin iç mekan görselleri sızdırıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 12:37

Xiaomi'nin ikinci elektrikli SUV modeli YU7'ye ait iç mekan görselleri internete düştü. Minimalist tasarımı ve gelişmiş teknolojik donanımıyla dikkat çeken araç, Panoramik Head-Up Display (HUD) ve Xiaomi'nin HyperOS işletim sistemiyle kullanıcılarına üst düzey bir sürüş deneyimi sunacak. Daha önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından paylaşılan teknik detaylardan sonra, şimdi de aracın iç mekan tasarımı gözler önüne serildi.

TEKNOLOJİ ODAKLI KOKPİT TASARIMI

Sızdırılan görseller, Xiaomi YU7'nin geleneksel gösterge panellerini terk ederek Panoramik Head-Up Display (HUD) teknolojisine geçtiğini gösteriyor. Bu sistem, hız, navigasyon ve sürüş bilgilerini doğrudan ön cama yansıtarak sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan verilere erişmesini sağlıyor.

Orta konsolda geniş bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemini barındıran bu ekran, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunacak. Direksiyon tasarımında ise Alcantara ve karbon fiber kaplamalar göze çarpıyor. Direksiyonun alt kısmında konumlandırılmış iki döner kontrol düğmesi, sürüş destek sistemlerini ve "Boost Mode" adı verilen performans modunu yönetmek için tasarlanmış.

Orta tünel bölümü ise işlevselliğiyle ön plana çıkıyor. İki kablosuz şarj pedi, çift bardak tutucu ve geniş bir saklama alanı ile sürücülere pratik çözümler sunuyor.

BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Xiaomi YU7, 4999 mm uzunluk, 1996 mm genişlik ve 1600 mm yükseklik ölçülerine sahip. 3000 mm aks mesafesi ile geniş bir iç hacim ve konforlu bir yolculuk vadediyor. Batarya tarafında ise Xiaomi, iki farklı tedarikçiden batarya sağlayacak:

  • BYD: 96.3 kWh batarya
  • CATL: 101.7 kWh batarya

Bu batarya seçenekleriyle, en uzun menzilli versiyonun Çin’in CLTC test döngüsüne göre 820 km menzil sunacağı belirtiliyor. Elektrikli SUV, üç farklı motor konfigürasyonuyla satışa sunulacak:

  • Tek motorlu versiyon: 235 kW güç üretecek.
  • Çift motorlu AWD versiyonları: 130 kW ön + 235 kW arka motor ve 220 kW ön + 288 kW arka motor ile gelecek.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Xiaomi YU7’nin resmi tanıtımının 2025 yılının Haziran sonu veya Temmuz başında yapılması bekleniyor.

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